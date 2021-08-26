Hükümet ve plaka sahipleri direniyor: Yeni taksi teklifi sekizinci kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 1000 yeni taksi teklifi reddedildi.

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İstanbul’da kısa mesafe gitmek istemeyen ve yerli müşteriyi kabul etmeyen taksilerden ötürü son dönemde şikâyetler giderek artmıştı. İBB yönetiminin sorunu çözmek için getirdiği 5 bin yeni taksi teklifi daha önce yedi kez Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti.



1000 taksi olarak güncellenen yeni teklif de 16’ya karşı 11 oyla reddedildi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul’da toplu taşımada yapılan şikayetlerin, taksiye yapılan şikayetlerden daha fazla olduğunu iddia etti.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir ise asıl amacın taksinin kalitesini yükseltmek olduğunu ve teklifi getirmeye devam edeceklerini söyledi.

Büyükşehir sınırları içerisindeki tüm ulaşım faaliyetlerini düzenlemekle görevli UKOME’nin yapısı daha önce çoğunluğu hükümete verecek şekilde değiştirilmişti. Toplantılarda ayrıca plaka sahibi esnaf odası temsilcileri de oy kullanıyor.

İstanbul’da 1990 yılından bu yana taksi sayısı değişmedi. Toplamda 17 bin 395 taksi plakası var. Bu rakama bugüne kadar sadece Şile ve Çatalca’da çalışan 211 bordo renkli taksi eklendi. Plaka fiyatları ise 2,6 milyon TL’ye kadar ulaşmış durumda.











