Turist anlattı: Taksici 20 liralık yola 250 lira istemiş

İstanbul’da polis ekipleri, turisti aracına almayan taksiyi trafikten men etti. Bir taksinin ise Taksim Meydanı’ndan Kapalıçarşı’ya 250 lira istediği ortaya çıktı.

Mısırlı turist, Beyoğlu ilçesindeki meydanda Tak-ı Zafer Caddesi’nde denetim yapan polislerin yanına giderek Eminönü’ndeki Kapalıçarşı’ya gitmek istediğini ancak hiçbir taksinin kendisini almadığını söyledi.

Turist, gazetecilere de şunları anlattı: “Mısır’dan geldik, Kapalıçarşı’ya gitmek istiyoruz. Taksi bulamadık, bulduklarımız da 250 lira istedi. Bu ücret bize pahalı geldi. Türkiye’de taksiciler mafya olmuş, dün de Levent’te bir AVM’ye gitmek istedik fakat 150 lira istedikleri için yine taksiye binemedik.”

Taksi ücreti hesaplama sitelerine göre, Taksim’den Kapalıçarşı’nın Mercan kapısı yaklaşık 4.2 kilometre. Bu da yaklaşık 15-20 liralık ücrete tekabül ediyor.

Pahalıya patladı

Öte yandan denetimler sürerken turist, daha sonra kalabalık ailesinin bir kısmını taksiye bindirdi. Ancak durdurmak istediği boş taksi durmayıp yola devam etti. Bunun üzerine polis, taksiciyi durdurdu.

Taksi müşteri almadığı gerekçesiyle bağlanarak 10 gün trafikten men edildi.