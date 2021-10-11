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Yaramazlara biraz batar!

Müşteri seçen taksiye 10, şöförüne 20 gün trafikten men

İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki İstinye Park adlı AVM önünde yolcu seçtiği belirlenen taksilerden dördü 10 gün süreyle trafikten men edildi. Şoförlere 1339’ar lira idari para cezası kesildi.

İstanbul’da son dönemde sarı taksilerle ilgili şikayetler her geçen gün daha da artıyor. Kimi taksiciler yakın mesafe diyerek yolcu almazken, kimi turist alabilmek için yerli müşteriyi pas geçiyor. Yolu uzatarak fazla para alanlar da var, taksimetreyi açmadan turistleri fahiş fiyatlarla dolandıranlar da… Son olarak buna çözüm üretmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce (İBB) getirilen yeni taksi teklifi 10 Eylül’deki Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında dokuzuncu kez reddedilmişti.


İHA’nın haberine göre söz konusu taksilerin yolcu seçtiğine dair görüntülerin ardından ekipler harekete geçti. Sivil trafik ekipleri taksileri gözlemledi. Bazı şoförlerin araç dışında bekleyerek müşteriye gideceği yeri sorduğu ve yanıta göre yolcu seçtiği görüldü.

34 TDR 84, 34 TBT 43, 34 THD 11 ve 34 TFC 49 plakalı ticari taksi şoförleri hakkında tutanak tutuldu, ruhsatları askıya alındı ve 1339’ar lira idari para cezası kesildi, Dört taksi 10 gün süre ile trafikten men edildi; şoförlerin ticari araç kullanma belgesi de 20 gün süreyle iptal edildi.

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