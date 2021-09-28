İçişlerinden ‘taksi’ genelgesi: Yolcu almayan trafikten men edilecek

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen ‘taksi’ genelgesinde polisin, taksilerin yolcuyu almadığını tespit etmesi halinde, yolcu taksiye bindirilecek, taksi almamakta ısrar ederse trafikten men dahil yasal işlemler yapılacak.

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İstanbul’da sarı taksilerle ilgili şikayetler her geçen gün daha da artıyor. Kimi taksiciler yakın mesafe diyerek yolcu almazken, kimi turist alabilmek için yerli müşteriyi pas geçiyor. Yolu uzatarak fazla para alanlar da var, taksimetreyi açmadan turistleri fahiş fiyatlarla dolandıranlar da… Bunu kökten çözebilecek formüller ise ‘siyasi’ nedenlerle engelleniyor.

Bununla ilgili olarak İBB, UKOME toplantısında sekiz kez reddedilen taksi teklifini bir kez daha gündeme getireceğini duyurmuştu.

İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili olarak 81 ile genelge gönderdi. Bu kapsamda mağduriyetleri önlemek için şu tedbirlerin alınacağı duyuruldu: