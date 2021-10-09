‘Çocuğum üşüyor, lütfen’ diyen kadını aracına almayan taksicinin belgesi askıya alındı

İstanbul’da “Lütfen, çocuğum üşüyor” diyerek aracına binmek isteyen kadın yolcuyu, karşının taksisi olduğu bahanesiyle almayan sürücü trafik ekipleri tarafından yakalandı.

Fotoğraflar: DHA

İstanbul’da kronikleşen taksi sorunu vatandaşların hayatını zorlaştırmaya devam ediyor. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yeni taksi teklifi 10 Eylül’deki Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında dokuzucu kez reddedilmişti.

Ataşehir’de dün akşam saatlerinde yaşanan olayda kızıyla taksiye binmek isteyen yolcu, kendisini araca almayan şoföre, “Lütfen, bakın çocuğum üşüyor. Kısa mesafe ama 100 lira vereyim” dedi. Ancak şoför “Ben karşının taksisiyim” diyerek yolcuyu araca almadı.

34 TJE 47 plakalı taksi, trafik ekipleri tarafından Bağcılar Halkalı Caddesi’nde durduruldu. Yapılan kontrollerinde taksinin belediye ruhsatının iptal olduğu tespit edildi. Araç sürücüsü Muharrem Y.’ye 2918 sayılı Karayolalrı Trafik Kanunu’nun ‘Büyükşehir belediyesi tarafından verilen tahdit veya çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak’ maddesinden 1339 lira ceza kesildi.

Taksi üç gün süreyle trafikten menedilirken, Muharrem Y.’nin ‘ticari araç kullanma belgesi‘ belediye tarafından geçici süreyle askıya alındı.