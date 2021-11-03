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Yaramazlara biraz batar!

Fed faiz oranını değiştirmedi

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentilere paralel olarak federal fonlama faizinde değişikliğe gitmedi. Fed varlık alımlarını azaltmaya kasımda başlayacağını ve alımların ayda 15 milyar dolarlık hızla azaltılacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

BloombergHT’nin aktardığına göre Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) ekim ayı toplantısının ardından federal fonlama faizini değiştirmeyerek oy birliği ile yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.


Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi politika faiz aralığının yüzde 0-0,25’te bırakılması yönündeydi.

Fed, hazine kağıdı alımlarının 10 milyar dolar ve mortgage destekli menkul kıymet alımlarını 5 milyar dolar azaltacak. Diğer taraftan, Aralık ayında 60 milyar dolar tutarında hazine kağıdı ve 30 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet alacak.

Karar metninde enflasyonun geçici faktörlerden dolayı yüksek olduğunu, tedarik ve arz dengesizliklerinin fiyatlardaki artışı etkilediğini belirtildi. Ekonomik görünümde risklerin devam ettiği vurgulanan metinde, ekonomik toparlanmanın Covid-19 salgınının seyrine bağlı olduğu açıklandı.

Güncellenecek…

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