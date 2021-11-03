TFF’den Galatasaray’ın tam kapasite başvurusuna ret

Galatasaray’ın TFF’ye yaptığı Avrupa Ligi’ndeki Lokomotiv Moskova maçını tam kapasite ile oynama başvurusu reddedildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), stadyumlara 9 Kasım tarihinden itibaren yüzde 100 kapasite ile seyirci alınmasına karar vermişti.

Ancak Galatasaray’ın yarın oynanacak maç için dün yaptığı özel başvuru bugün TFF tarafından reddedildi.

Son maçta Rus temsilcisini Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle yenen grup lideri Galatasaray, gruplarda iki galibiyet ve bir beraberlikle yedi puan topladı.

Lokomotif Moskova’nın ise gruplarda henüz puanı bulunmuyor.