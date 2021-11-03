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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan, AKP iktidarının 19’uncu yılını banttan değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP iktidarının 19’uncu yılını kaydedilmiş bir videodan değerlendirdi.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, büyükelçileri kabulünün ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.


Cumhurbaşkanı özetle şunları söyledi:

* 19 yıl içinde herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan sürekli artarak devam eden bir hizmet yolumuz oldu.

* Karadeniz’de doğal gazı çıkarmaya başladığımızda inşallah müjdeyi vereceğim ama biraz sabır.

* Gördüğünüz gibi kıtaları dolaşıyoruz. Afrika’nın 51-52 ülkesini dolaştım, Latin Amerika olsun Amerika’nın kendisi olsun buraları defaatle dolaştım.

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