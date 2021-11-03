Erdoğan, AKP iktidarının 19’uncu yılını banttan değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP iktidarının 19’uncu yılını kaydedilmiş bir videodan değerlendirdi.
Erdoğan, büyükelçileri kabulünün ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı özetle şunları söyledi:
* 19 yıl içinde herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan sürekli artarak devam eden bir hizmet yolumuz oldu.
* Karadeniz’de doğal gazı çıkarmaya başladığımızda inşallah müjdeyi vereceğim ama biraz sabır.
* Gördüğünüz gibi kıtaları dolaşıyoruz. Afrika’nın 51-52 ülkesini dolaştım, Latin Amerika olsun Amerika’nın kendisi olsun buraları defaatle dolaştım.