Erdoğan, AKP iktidarının 19’uncu yılını banttan değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP iktidarının 19’uncu yılını kaydedilmiş bir videodan değerlendirdi.

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Erdoğan, büyükelçileri kabulünün ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı özetle şunları söyledi:

* 19 yıl içinde herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan sürekli artarak devam eden bir hizmet yolumuz oldu.

* Karadeniz’de doğal gazı çıkarmaya başladığımızda inşallah müjdeyi vereceğim ama biraz sabır.

* Gördüğünüz gibi kıtaları dolaşıyoruz. Afrika’nın 51-52 ülkesini dolaştım, Latin Amerika olsun Amerika’nın kendisi olsun buraları defaatle dolaştım.