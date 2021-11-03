Erdoğan için ‘Ölmüş’ diye paylaşım yapanlar hakkında işlem başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Twitter’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kastederek #ölmüş etiketiyle paylaşım yapan 30 kişi hakkında işlem başlattı.

Son günlerde Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin iddialar sosyal medya üzerinden tartışılıyor. Benzer bir gündem dün akşam saatlerinde de oluşmuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da WhatsApp’ta Erdoğan’ın sağlık durumu hakkında birtakım mesajların dolaşımda olduğunu öne sürüp “Siyasi hayatım Erdoğan ile mücadeleyle geçti… Erdoğan’ın bana açtığı onlarca davada haksızlığa uğradım… Tek dileğim Erdoğan’ın seçimlere sağlıklı ve zinde olarak girmesi ve sandıkta halka hesap vermesi…” demişti.

Erdoğan’ın sağlık durumu ile ilgili WhatsApp mesajları dönüp duruyor…

Siyasi hayatım Erdoğan ile mücadeleyle geçti…

Erdoğan’ın bana açtığı onlarca davada haksızlığa uğradım…

Tek dileğim Erdoğan’ın seçimlere sağlıklı ve zinde olarak girmesi ve sandıkta Halka hesap vermesi… — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) November 2, 2021

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iddialara cevap olarak Erdoğan’ın bugün Ankara’ya gelmek üzere İstanbul’dan ayrılışı sırasında düzenlenen uğurlama töreninde çekilen görüntüleri paylaştı.

Ankara’ya giden Erdoğan’ı başdanışmanlarından Yiğit Bulut gibi isimler karşılamıştı.

BİR YİĞİT HEPİNİZE YETER🇹🇷❤️



İstediğiniz kadar asılsız haber yayarak spekülasyon yapmaya çalışın.



TÜRK YARGISI BUNLARI YAPANLARLA İLGİLİ GEREKEN ADIMLARI ATACAKTIR🇹🇷 pic.twitter.com/gJFcHUrRbx — YİĞİT BULUT (@yigitbulutt) November 3, 2021

Emniyet ise Erdoğan hakkında ‘Ölmüş‘ paylaşımı yapanların peşine düştü.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın internet ortamında ‘devriye’ faaliyetleri yürüttüğü hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN kastedilerek #ölmüş hashtagine (etiket) başlatıldığına rastlanılmıştır. Bahse konu hashtag (etiket) altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs tespit edilmiş, haklarında gerekli yasal işlemler/çalışmalar başlatılmıştır. Yalan, mesnetsiz ve dezenformasyon ihtiva eden paylaşımlar hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere gönderilmektedir.”