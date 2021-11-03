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Yaramazlara biraz batar!

Galatasaray’dan TFF’ye rest: Lokomotiv Moskova maçı tam kapasite oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF), yaptığı Avrupa Ligi’ndeki Lokomotiv Moskova maçını tam kapasiteyle oynama başvurusu reddedilen Galatasaray, maçta herhangi bir seyirci kısıtlamasına gidilmeceğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

TFF, stadyumlara 9 Kasım tarihinden itibaren yüzde 100 kapasiteyle seyirci alınmasına karar vermişti.


Ancak Galatasaray’ın yarın oynanacak maç için dün yaptığı özel başvuru bugün TFF tarafından reddedilmişti.

Galatasaray’ın açıklamasında şunlar kaydedildi:

“4 Kasım Perşembe akşamı oynanacak Lokomotiv Moskova maçı için, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’na yüzde yüz kapasiteyle seyirci alımına yönelik yapmış olduğumuz başvuru TFF tarafından reddedilmiştir.

Oysa, TFF tarafından daha önce alınan ve kamuoyuna açıklanan kararla, 9 Kasım 2021’den itibaren ülkemizde oynanacak tüm maçlarda yüzde yüz seyirci kapasitesi geçerli olacaktır.

Kulübümüzce alınan karar gereği, 4 Kasım Perşembe 20.45’te Lokomotiv Moskova ile UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda oynayacağımız müsabakada, herhangi bir seyirci kapasite kısıtlamasına gidilmeyecektir.

Uzun bir aradan sonra, büyük Galatasaray taraftarının güçlü desteğini hissedeceğimiz bu müsabakada buluşmayı heyecanla bekliyoruz…”

TFF’den Galatasaray’ın tam kapasite başvurusuna ret

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