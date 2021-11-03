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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 29 bin 764 vaka, 246 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 29 bin 764 vaka, 246 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 363 bin 238 kişiye Covid-19 testi yapıldı, 33 bin 366 kişi iyileşti.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Bilim kurulunda mRNA aşısı olup, 2’nci doz üzerinden altı ay geçmiş kişilere 3’üncü doz yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Öncelikli gruplar; 60 yaş üzeri, 16-60 yaş arasında ve ek hastalığı olanlarla başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlardır.”

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Demokrasiyi dilinden düşürmeyenler, demokrat mı?

Demokrasi vaadinin ışıltısı gözlerimizi almamalı, onu vadetmeyen bir iktidar olmadı bu memleketin tarihinde! Muhalifin derdini, niyetini, sınırlarını, samimiyetini, ufkunu anlamaya çalışmalıyız. 

En dış kulvardan giyim enflasyonu geldi

Gıda fiyatlarındaki hızlı artış devam ederken giyim ve ayakkabı fiyatları da tırmanışa geçti. TÜİK’e göre ekimde fiyatı en fazla artan ürünler listesinin başında giyim ve ayakkabı var. Zam şampiyonu ise neredeyse yüzde 50’lik fiyat artışı ile kadın hırkası.

Millet ittifakında sorun mu var?

Kendi partisi için iktidar hayali gören, gönlündeki kişinin cumhurbaşkanı olup ülkeyi yönetmesi hayalini kuran herkesin ülkenin yararı için bu heveslerini 2023 sonrasına ertelemesinde yarar olduğu kanaatindeyim. 