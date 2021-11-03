Son 24 saat: 29 bin 764 vaka, 246 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 29 bin 764 vaka, 246 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 363 bin 238 kişiye Covid-19 testi yapıldı, 33 bin 366 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Bilim kurulunda mRNA aşısı olup, 2’nci doz üzerinden altı ay geçmiş kişilere 3’üncü doz yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Öncelikli gruplar; 60 yaş üzeri, 16-60 yaş arasında ve ek hastalığı olanlarla başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlardır.”