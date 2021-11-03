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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li vekil rapor paylaştı: TCDD’de 200 milyon dolarlık yolsuzluk tespit ettik

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) teftiş kurulu raporlarını paylaşarak, Ankara-İstanbul demiryolu hattında yolsuzluk yapıldığını savundu.

Fotoğraf: Arşiv

Yavuzyılmaz’a göre, TCDD’nin Ankara-İstanbul Demiryolu 2’nci Kesim projesindeki yolsuzluk tutarı 200 milyon 142 bin 539 dolar.


CHP’li vekil yolsuzluk iddialarında yer alan şirketin IC İçtaş ve Cengiz İnşaat A.Ş.’nin içinde bulunduğu konsorsiyum olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavuzyılmaz, projeye ilişkin tutarları da raporlar üzerinde şöyle aktardı:

“İhale bedeli: 
610.000.160,97 USD

Bakanlar Kurulu ek ödenek: 
244.000.064,35 USD

Revize proje bedeli:
854.000.225,32 USD

Projeden çıkarılan imalat tutarı:
200.142.539,74 USD olduğu halde

Şirkete ödenen tutar:
847.175.565,79 USD

Raporda ayrıca şu ifadeler yer alıyor: “Proje kapsamında yapımından vazgeçilen ve proje kapsamından çıkarılarak daha sonra yaptırılması düşünülen imalat toplamının 200.142.539,74 USD bu tutarın proje kapsamındaki diğer imalatlara harcandığı anlaşılmakla birlikte, Bakanlar Kuruluna sunulan mukayeseli keşif ile idarece yapılan on onaylı keşif arasındaki farkların ilgili birimlerce açıklanmadığı tespit edildi.”

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