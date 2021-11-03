Biseksüel olduğu açıklanan Superman’in yaratıcılarına ölüm tehdidi

DC Comics çizerlerinin son Superman Jon Kent’in biseksüel olduğunu duyurmasının ardından ölüm tehditleri aldığı belirtildi.

Fotoğraf: DC Comics

‘Superman: Son of Kal-El‘ serisinin bu ay çıkakacak sayısında babası Clark Kent’ten ‘pelerini devralan’ Jon’un arkadaşı Jay Nakamur’la eşcinsel bir ilişki yaşayacağı duyurulmuştu.

Bir önceki sayıda pembe saçlı gözlüklü muhabir Jay ile arkadaş olan Jon’un yakınlaşıp öpüştüğü kareleri paylaşılmıştı.

Serinin yazarı Tom Taylor iş ilk kendisine teklif edildiğinde “Superman bugün nasıl olmalı” diye düşündüğünü belirterek “Clark Kent’i başka bir beyaz, hetero kurtarıcı adamla değiştirseydik büyük bir şansı kaçırmış olurduk” demişti.

Superman’in biseksüel kimliği bazı hayranları arasında ‘tepkilere’ neden oldu.

TMZ’nin haberine göre Los Angeles’taki DC Comics’in yeni serisinin yaratıcıları ölüm tehditleri alması üzerine polisten koruma talep etti. Kaynaklar Superman ekibinden bazı çalışanların evlerine ve ofislerine devriye polislerinin gönderildiğini belirtti.