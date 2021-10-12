DC Comics duyurdu: Superman biseksüel

DC Comics son Superman’i Jon Kent’in biseksüel olduğunu duyurdu.

Fotoğraflar: DC Comics

Çizgi romanın kasımda çıkacak sayısında Jon, arkadaşı Jay Nakamur’la eşcinsel bir ilişki yaşıyor. Hikaye Jon’un babası Clark Kent’ten ‘pelerini devraldığı’ seri ‘Superman: Son of Kal-El’in bir parçası.

DC Comics duyuruyu LGBTİ farkındalık günü olan Ulusal Açılma Günü’nde (11 Ekim) yaptı.

Yeni çizgi roman serisinde Superman günümüze ayak uyduruyor. Temmuzda yayınlanmasından bu yana iklim değişikliğinin neden olduğu yangınlarla mücadele etti, bir lisede silahlı saldırıyı önledi ve göçmenlerin sınır dışı edilmesine karşı bir protestoya katıldı.

Bir önceki sayıda Jon pembe saçlı gözlüklü muhabir Jay ile arkadaş olmuştu. Yeni sayıda hikayenin ayrıntıları henüz belli değil ancak yayıncı Jay ve Jon’un yakınlaştı ve öpüştüğü kareleri paylaştı.

BBC’ye konuşan serinin yazarı Tom Taylor iş ilk kendisine teklif edildiğinde “Superman bugün nasıl olmalı” diye düşündüğünü anlattı: “Clark Kent’i başka bir beyaz, hetero kurtarıcı adamla değiştirseydik büyük bir şansı kaçırmış olurduk. Geçen yıllarda büyük değişiklikler yaşandı. Beş-10 yıl önce bu daha zor olurdu ama bence işler iyi yönde değişti.”

Şaşırtıcı bir şekilde, Jon’un biseksüel olması fikrini sunmadan DC Comics’in de zaten bu fikir üzerine düşündüğünü öğrendi.

Trollerden gelen tepkilere rağmen sosyal medyada hikayenin gidişatına çok olumlu tepkiler verildiğini anlatan Taylor “Haberi aldığında gözyaşlarına boğulduğunu anlatan insanlar oldu. Superman’de, en güçlü süper kahramanda, kendilerinden bir parça bulabileceklerini hayatta düşünmediklerini söylediler” dedi.