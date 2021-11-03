Cem Yılmaz, Kavala ve Demirtaş’ın durumunu ‘anlamlandıramadı’

Komedyen Cem Yılmaz, insan hakları aktivisti işadamı Osman Kavala ve HDP’li Selahattin Demirtaş’ın durumuna anlam veremediğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Kavala 1464 gündür Silivri Cezaevinde, Demirtaş ise Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

Yılmaz, Rüstem Batum’un YouTube kanalında yayınladığı programa katıldı.

Komedyen, Kavala ve Demirtaş’ın durumuyla ilgili düşüncesi sorulunca şunları söyledi: “Evrensel standartlarda, bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Başka ne düşüneyim. Çünkü elimde gerçekten dediğin gibi en yalın haliyle, evinde oturan bir vatandaş olarak, kim olduğu, ne olduğu bilinen, ne yaptığı bilinen bir insanın böyle gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini biz oturduğumuz evden anlayamıyoruz. Doğrusu bu.”

Yılmaz, Batum’un “Gizemli suç değil, hiç suç yok” demesi üzerine şu karşılığı verdi: “Onu demek istiyorum. Biz anlasak ne olduğunu… İşin garip tarafı, bu insanlar birbirlerini tanıyorlar. Saydığın iki isimle de tanışıklığım yok. Muhatapları birbirlerini tanıyorlar. Nasıl olur da böyle olur anlamıyorum yani.”