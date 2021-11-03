Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin haberler ve enflasyon doları zıplattı

Türkiye İstatistik Kurumu‘nun (TÜİK) piyasa beklentilerinin altında kalan enflasyon rakamı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medyada yayılan haberler doları 9,77’ye taşıdı. Kur daha sonra 9,70 altında dengelendi.

Fotoğraf: Reuters

Sosyal medyada ve piyasalarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin olumsuz söylentilerin ön plana çıkması sonrası TL’de sert değer kayıpları yaşandı.

Dolar/TL yüzde 20’ye yaklaşan enflasyon verisinin de etkisiyle güne başladığı 9.62’li seviyelerden 9.77’ye’e kadar yükseldi. Kur daha sonra ise 9.7’nin altında denge buldu.

Dolar saat 15.25 itibarıyla 9,69’da. Avro/TL ise 11,25’ten işlem görüyor.

Türk Lirası ayrıca hafta başından bu yana dolar karşısında yüzde 1,5 eriyerek yine en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi.

Reuters’a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi Erdoğan’ın sağlık sorununa ilişkin söylentilerin piyasaya etkisine yönelik şunları söyledi: “TL’de ve TL cinsi piyasalarda bugün iki yönlü oynaklık oldu. Enflasyon ve para politikası ilişkisi TL’de değer kayıplarının ana nedeni ancak piyasadaki söylentiler de bugün fiyatlamalara yansıdı. TL’de önce değer kaybı yaşandı ardından bu kayıpların belirgin azaldığını gördük.”

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Twitter’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kastederek #ölmüş etiketiyle paylaşım yapan 30 kişi hakkında işlem başlattığını duyurmuştu.

TÜİK ekim ayında yıllık enflasyonu yüzde 19,89 olarak açıklamıştı. Piyasa beklentisi ise yüzde 20,25’ti.