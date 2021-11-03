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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’dan ‘Recep Tayyip Erdoğan’ ve ‘ölmüş’ etiketlerine suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Twitter’da ‘#RecepTayyipErdoğan’ ve ‘#ölmüş’ etiketleri altındaki bazı paylaşımlarla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: AA

Son günlerde Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin iddialar sosyal medya üzerinden tartışılıyor. Benzer bir gündem dün akşam saatlerinde de oluşmuştu.


Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Twitter’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kastederek ‘ölmüş’ etiketiyle paylaşım yapan 30 kişi hakkında işlem başlatmıştı.

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’ın Ankara başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde söz konusu paylaşımlarda kullanıcıların ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçunu işledikleri iddia edilerek, “Paylaşımları yapan kullanıcıların tespiti ve failler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur” denildi.

Erdoğan için ‘Ölmüş’ diye paylaşım yapanlar hakkında işlem başlatıldı

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