DSÖ, Hint aşısının acil kullanımına onay verdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hindistan’da biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech tarafından üretilen Covid-19 aşısı Covaxin’in acil kullanımına onay verdi.

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DSÖ’nün açıklamasına göre dünyanın dört bir yanından uzmanların yer aldığı ‘Teknik Danışma Grubu’ bugün toplandı.

Toplantıda, Covaxin aşısının Covid-19’a karşı korunmada ‘DSÖ standartlarını karşıladığı, aşının faydalarının risklerinden çok daha ağır bastığı ve kullanılabileceği’ kararı çıktı.

Örgüte Covid-19 aşılarının kullanımı konusunda danışmanlık yapan Stratejik Uzmanlar Danışma Grubu (SAGE) aşıya ilişkin mevcut verileri inceledi ve Covaxin aşısının 18 yaş üstü tüm gruplarda dört haftada iki doz halinde kullanılması tavsiyesinde bulundu.

AA’nın aktardığına göre Covaxin’in ikinci dozdan 14 gün sonra virüse karşı yüzde 78 etkili ve kolay depolanması bağlamında düşük ve orta gelirli ülkeler için son derece uygun bir aşı olduğunun altı çizildi.

DSÖ, bu kararıyla sekizinci Covid-19 aşısına acil kullanım onayı vermiş oldu

Örgüt, ilk olarak 31 Aralık’ta Pfizer ve BioNTech’in ürettiği aşıya, daha sonra Oxford-AstraZeneca aşısına, AstraZeneca’nın aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) ürettiği aşıya, Moderna, Janssen ve Çin’in Sinopharm firmasının ürettiği aşılara acil kullanım onayı vermişti.

DSÖ, son olarak 1 Haziran’da Türkiye’de de kullanılan Çin’in geliştirdiği yeni Sinovac aşısının acil kullanımını onaylamıştı.