Cem Yılmaz yanıtladı: Botuna Sedat Peker’i mi alırsın, Bilal Erdoğan’ı mı?

Komedyen Cem Yılmaz, “Bir gemi kazasında botuna Sedat Peker’i mi Bilal Erdoğan’ı mı alırsın?” sorusuna, “Hemen bottan atlarım, dibe doğru yüzerim” yanıtını verdi.

Talk Show’cu Rüstem Batum’un YouTube kanalına konuk olan Cem Yılmaz, Batum’un ‘yarışma sorularına’ esprili yanıtlar verdi.

Batum, Yılmaz’a “Atlantik’te gidiyorsun, o lüks yolcu gemilerinden birinde? Muazzam bir fırtına çıkıyor, Titanic gibi, gemi batıyor. Zifiri karanlık, dev dalgalar var. Sen de bir tane küçük lastik bir bot yakalıyorsun. Ama iki kişilik bot. Biniyorsun, can havliyle kendine gelmeye çalışıyorsun. Dalgalar kocaman falan. Bir bakıyorsun böyle, karanlıkta iki kişi yüzüyor bota doğru. Yaklaşıyorlar bir bakıyorsun ki solda Sedat Peker, sağda Bilal Erdoğan var. Doğru cevap verirsen beş milyon dolar alıp gidiyorsun, yanlış cevap verirsen çok kötü…” sorusunu yöneltti.

Cem Yılmaz soruya gülerek şu yanıtı verdi: ”Hemen bottan atlarım, dibe doğru yüzerim”.

Rüstem Batum da bunun üzerine, “Bunu düşünüyordum, doğru cevap bu” dedi.

Bu arada Cem Yılmaz, Rüstem Batum’a yönelik imalarla dolu bir yorum yapan Enver Aysever’e “Sizi ciddiyete davet edecektim vazgeçtim… Ne garip bi adam. Şu yazdığını 12 yaşında çocuk tenezzül edip yazmaz. Var sen de böyle ol” diye yazdı.