Akşam Postası / 3 Haziran 2021

Yıllık enflasyon yüzde 16,59
TÜİK mayıs ayında yıllık enflasyonu yüzde 16,59 olarak açıkladı.
ENAG: Enflasyondaki artış yüzde 0,89 değil yüzde 3,94
TL’ye içli dışlı darbe: ABD’de istihdam verileri açıklandı, dolar 8.70
Enflasyon, ‘faiz kaygısı’nı tetikleyince dolar yine zıpladı
Fitch’ten Türk bankaları için olumsuz rapor: MB’deki değişiklik riski artırdı
Merkez Bankası’nın döviz rezervleri azaldı
İstanbul’daki aile hekimliklerinde ‘neredeyse hiç aşı yok’
İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Kutbettin Demir, “Elimizde neredeyse hiç aşı yok” dedi.
Budweiser duyurdu: Aşıda hedefe ulaşılırsa herkese bizden bira
AKP’li meclis üyesi ‘Yolsuzluk tespit ettim’ deyip istifa etti
Ankara’nın Mamak belediyesinin AKP’li meclis üyesi Esra Yılmaz, yolsuzluk tespit ettiğini belirterek istifa etti. Yılmaz, AKP’li belediye başkanı Murat Köse’ye de yüklendi.
Yerli otomobilde sermaye katlandı: Üç şirket payını artırdı
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ödenmiş sermayesini 150 milyon liradan 996.77 milyon liraya çıkarırken, Kök Ulaşım’ın katılmadığı sermaye artışı sonrası Turkcell, Vestel ve Anadolu Grubu Holding’in her birinin şirketteki payı yüzde 19’dan yüzde 23’e yükseldi.
Balon endişesi: Dünyada konut fiyatları aşırı şişti, lider Türkiye
Konut fiyatları 2008 küresel krizinde olduğu gibi yeniden fazla ısınmaya başladı. Dünyada fiyatlar mart itibariyle 12 aylık sürede ortalama yüzde 7,3 yükseldi. Küresel fiyatlardaki bu artış 2006’nın son çeyreğinden bu yana en yüksek seviye. Türkiye ise konut fiyatlarının en çok arttığı ülke.
Kripto paralar haziran ayına iyi başladı
Bitcoin ve alt coinler mayıs ayındaki keskin düşüş sonrası cılız da olsa yükseliş sinyali vermeye başladı.
Boğaziçi’nde ‘LGBTİ bayrağı taşıma’ davası: Beraat taleplerine ret
Boğaziçi Üniversitesi’nden 12 öğrenci, üniversiteye atanan ‘kayyım rektör’ Prof. Dr. Melih Bulu’yu protesto eylemlerinde ‘LGBTİ+ flaması taşıdığı ya da onların yanında durduğu için’ bugün hakim karşısına çıktı. İddianameye göre öğrencilerin ‘direnme’ suçlamasıyla altı aydan üç yıla kadar hapsi isteniyor.
Avukat ‘şöhret peşinde’: Ezgi Mola’ya destek veren 16 isim hakkında suç duyurusu
Tecavüzden yargılanan jandarma uzman çavuş Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan oyuncu Ezgi Mola’ya destek veren ünlüler dahil 16 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Altun, ‘hakaret’ şikayetini çekmek için 15 bin lira istedi; yüksek tazminatla korkuttu
Bu mehter takımı bambaşka: 30 ileri 10 geri
Gri pasaportla ‘görev’e gönderme kisvesi altında insan kaçakçılığı vakalarına bir yenisi eklendi.
ABD’den Türkiye’ye ‘dijital vergi’ misillemesi
ABD, dijital hizmetlerden alınan vergiler nedeniyle Türkiye dahil altı ülkeden ithal edilen 2 milyar dolar tutarındaki ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirdi ancak müzakerelere zaman tanımak için hemen askıya aldı.
Sokak ortasında eski eşini döven adama 10 yıl hapis
Samsun’un Canik ilçesinde beş yaşındaki kızının önünde eski eşini döven İbrahim Zarap’a 10 yıl hapis cezası verildi.
‘Peker’den 10 bin dolar alan’ siyasetçi için Meclis başkanı topu Soylu’ya attı
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar aldığı belirtilen siyasetçinin isminin açıklanmasını isterken topu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya attı.
Milli Piyango müdürü, özel şirketten maaş alıyormuş
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar’ın özel bir şirketin bordrolu çalışanı olduğu ortaya çıktı.
Meclis’ten geçti: Bazı kamu alacakları yeniden yapılandırılabilecek
AKP tarafından Meclis’e getirilen bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına imkan sağlayan kanun teklifi TBMM’de kabul edildi.
Eti, Pepsi, Red Bull dahil: Gıda devlerine rekabet soruşturması
Rekabeti sınırlayıcı anlaşma ve eylemlerde bulunup bulunmadıklarını tespit etmek amacıyla ülkenin başlıca gıda üreticileri dahil hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren 13 şirket hakkında soruşturma başlatıldı.