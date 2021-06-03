Fitch’ten Türk bankaları için olumsuz rapor: MB’deki değişiklik riski artırdı

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch, mart ayındaki Merkez Bankası başkan değişikliğinin kredibiliteyi azalttığına dikkat çekerek piyasalardaki artan oynaklığın Türk bankalarının kredi profilini olumsuz etkilediğini bildirdi.

Fitch gelişen ülke bankalarını değerlendirdiği bir araştırma raporu yayınladı. Buna göre salgın, yüksek faiz ve kur oynaklığından dolayı Türk bankaları için faaliyet ortamı riskleri hala önemini koruyor.

Reklam

Olumsuz etkinin asıl nedeni

Ancak Fitch asıl etkenin mart ayındaki MB başkanı değişikliği olduğunu belirterek bu hamlenin büyümeye karşı riskleri artırdığını ve dış finansman baskısını yükselttiğini kaydetti.

Türk bankacılık sektörün sermayesinin yeterli olduğunu ama TL’deki oynaklığa ve varlık kalitesi risklerine hassas olduğunu vurgulayan Fitch, bankaların döviz cinsinden borçlarının yüksek seviyelerde olmasının ve dolarizasyonun likidite riskleri yarattığını ifade etti. Fitch, şu anki döviz likiditesinin yine de bankaların hassasiyetlerine karşı koruma oluşturmak için yeterli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 7 Kasım 2020’de atadığı Naci Ağbal’ı, 20 Mart’ta selefleri gibi Merkez Bankası kanununa aykırı olarak cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden almıştı. Ağbal’ın yerine uzun yıllar Halkbank’ta çalışmış eski AKP milletvekili Şahap Kavcıoğlu getirilmiş, böylelikle MB başkanı 20 ayda dördüncü kez değişmişti.