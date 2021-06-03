Altun, ‘hakaret’ şikayetini çekmek için 15 bin lira istedi; yüksek tazminatla korkuttu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter’da kendisine hakaret ettiğini ileri sürdüğü bir kişiye şikayetinde, uzlaşmak için karşı taraftan 15 bin lira istedi.

Fotoğraf: AA

Bianet’ten Ayça Söylemez’in haberine göre Altun, kendisine hitaben “Yine hangi arsayı ucuza kapatma derdine düştün hınzır” diye tweet atan Gökhan Akkaya adlı kullanıcıdan şikayetçi oldu.

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Savcılık iddianame düzenlemeyerek dosyayı uzlaştırmaya gönderdi.

Uzlaşma aşamasında Altun’un avukatı Yusuf Görgün, Akkaya’nın avukatı Efkan Bolaç’a bir yazı gönderdi. Yazıda Akkaya’nın paylaşım nedeniyle Altun’dan özür dilemesi ve toplam 15 bin lira tutarında vekalet ücreti ve dosya giderinin ödenmesi talep edildi. Altun’un avukatı aynı yazıda, uzlaşma sağlanamazsa 15 bin liralık masrafın çok üstünde bir tazminat talep edilebileceğini kaydetti.

Yazıda şu ifadeler kullanıldı: “Dosya şüphelisinin hazırda uzlaşmadığı takdirde 15 bin TL tutarın çok daha üzerinde rakamlarla karşılaşma olasılığı emsal ihtilaf ve mahkemelerce verilen kararlar çerçevesinde ortadadır. Bu tutarların icraya konulmasında ise ayrıca icra masrafları ve ücretleri eklendiğinde dosya şüphelisi halihazırda ödeyeceği tutarı aşan miktarlar ödemek durumunda kalacaktır.”

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Avukat, Altun’un bu aşamada tazminat istemediğini belirtti.

Üsküdar’daki arazi

Altun’un Üsküdar’a bağlı Kuzguncuk semtindeki evinin yanındaki bir araziyi Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden aylık 258 liraya kiraladığı ve bu araziye kaçak yapılar yaptığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de mahalle halkının şikayeti üzerine bahse konu yapıları yıktığı öne sürülmüştü.