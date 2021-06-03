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Yaramazlara biraz batar!

İktidar nihayet duydu: 31 bin sanatçıya 250 milyon liraya kadar destek sözü

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “31 bin sanatçıya 250 milyon liraya ulaşan destek verilecek” dedi.

Fotoğraf: Pixabay

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 1 Haziran’da açıkladığı ‘kademeli normalleşme’nin yeni dönem düzenlemelerinde birçok kısıtlama kaldırılırken müzik ve tiyatro gibi kültür sanat alanları için bir adım atılmamıştı.

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Partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası konuşan AKP sözcüsü, ‘tüm sanatçıların mesajlarını aldıklarını ve seslerini duyduklarını’ ifade etti.

Çelik’in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

*Müzisyenlere, 1 Temmuz-20 Eylül tarihleri arasında 25 milyon turne desteği olacak.

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*Müzik sendikası, müzik birlikleri, müzik dernekleri bu listeleri bize gönderiyor. Daha fazlası için gayret ediyoruz.

*(Marmara’daki deniz salyası) Yakından takip ettiğimiz bir meseledir. Ortaya çıkan tablo radikal bir şekilde müdahale etmek gerektiğini gösteriyor.

*Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yarın bir çalıştay düzenleyecek. Birçok noktadan örnekler alındı. Bu hafta sonu çalıştayın sonuçları paylaşılacak.

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