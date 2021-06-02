Sanat ve eğlence sektörü emekçileri: ‘Gözünü yumma’

Aylardır pandemi nedeniyle işlerin durduğu kültür sanat ve eğlence sektörünün 1 Haziran itibariyle geçilen ‘kademeli normal‘ döneminde de görmezden gelinmesi üzerine, sosyal medya üzerinden ‘#gözünüyumma‘ ve ‘#sahnenesahipçık‘ etiketleriyle kampanya başlattı.

Fotoğraflar: Twitter

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün açıkladığı ‘kademeli normalleşme’nin yeni dönem düzenlemelerinde birçok kısıtlama kaldırılırken müzik ve tiyatro gibi kültür sanat alanları için bir adım atılmadı.

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Sektör emekçileri duruma isyan ederken sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyayla içinde bulundukları zor duruma dikkat çekti. Sanatçılar, sektör çalışanları ve meslek örgütleri ‘gözünüyumma‘ ve ‘sahnenesahipçık‘ etiketleriyle binlerce paylaşım yaptı.

Siyasiler de paylaşımlarıyla kampanyaya destek olurken İYİ Parti, grup toplantısında konuşan sanatçı Burhan Şeşen’in konuşmasını Twitter hesabından paylaştı.

Bir şarkının tınısıyla;



Aşk acısına hüzünlenmemiş, mutluluğunu paylaşmamış,

Adeta insani tüm duygularını yitirmiş gibi davranan iktidarın;



Salgın döneminde görmezden geldiği, yalnız bıraktığı müzisyenlerimizin yaşadıklarına göz yummayacağız. #gözünüyumma, müziğe sahip çık! pic.twitter.com/8O533lEv5k — İYİ Parti (@iyiparti) June 2, 2021

Eylemle ilgili yayınlanan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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“On binlerce emekçi, bağımsız çalışan, sanatçı, küçük işletme, tedarikçi ve bağımsız mekan büyük bir kaybın içine sürüklenirken kaybettiklerimiz sadece buz dağının görünen yüzü.

Her yıl canlı müzik ve sanat mekanları, organizasyon ve festivaller; binlerce personelin çalıştığı binlerce etkinliğe ev sahipliği yaparken çevrelerindeki restoran, küçük işletmeler ve otellere katkı sağlayarak yerel ekonomilerin canlanmasının öncüsü oluyor. Var oluş mücadelemizi, tüm bu sektörlerin sürdürülebilirliği için veriyoruz.

Mekanlar, çalışanlar ve sanatçılar olarak herkesi ve yetkili idari kuruluşları sahnelerimize sahip çıkmaya çağırıyoruz. Resmi ya da kamu, küçük ya da büyük herkes, bu durumdan kurtulmamızda rol oynayabilir. Bugüne kadar hep güzel günlerde beraberdik, şimdi de birlikte olalım.”