45 gazetecinin tazminatsız işten atıldığı Hürriyet’in İK müdürü ‘ödüllendirildi’

45 gazetecinin tazminat ödemeden işten çıkarıldığı Hürriyet gazetesinin de sahibi Demirören Medya’da insan kaynakları grup başkanı olarak görev yapan Elif Karacaoğlu, Fortune Türkiye tarafından en başarılı 50 yönetici arasında gösterildi.

Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu, Fortune Türkiye “En Etkin 50 CHRO” listesine girerek Türkiye’nin en başarılı 50 yöneticisi arasında gösterildi. 👏@fortuneturkiye https://t.co/Y9SinMsA2d — Kanal D (@KanalD) June 1, 2021

Hürriyet gazetesi 25 Ekim 2019’da 45 muhabir, editör ve yazarı gerekçe göstermeden, evlerine gönderdiği tebligatla işten çıkarmış, tazminatlarını da ödememişti. Hala da ödemiş değil.

Reklam

Fotoğraf: Twitter

‘Ne halleri varsa görsünler’ dendi

Gazeteciler basın açıklamasında şöyle demişti: “Hürriyet’te toplam 481 yıl emeği olan 45 gazeteciye ‘Ne halleri varsa görsünler’ denildi. Kanser tedavisi görenler, hastanede bebek bekleyenler vardı. Bizimle çalışmak istememenizi çok iyi anlıyoruz. Duygularımız karşılıklı.”

Erdoğan’ın verdiği IBAN’a 6,7 milyon lira

Gazetecilerin kimi bu süreçte meslek değiştirdi, kimi ise hayat pahalığı yüzünden İstanbul’dan ayrıldı ya da işsiz kaldı. Covid-19 salgının da patlak vermesiyle beraber işsiz kalan gazeteciler hayat mücadelesi vermeye başladı.

Gazetecilere haklarını vermeyen Demirören Grubu, Covid-19’la mücadele kapsamında Milli Dayanışma Kampanyası’na 6,7 milyon liralık bağış yaptı.

Reklam

‘Sırada IŞİD liderine insan hakları ödülü mü var?’

45 gazeteci arasındaki isimlerden Fortune Türkiye’nin seçimine eleştiri gecikmedi.

İpek Yezdani tepkisini şöyle dile getirdi: “Hürriyet’ten 45 gazetecinin tazminatsız atılması operasyonunu yürüten Demirören Medya İnsan Kaynakları Müdürü Elif Karacaoğlu’nu Fortune Türkiye ‘En Etkin 50 İnsan Kaynakları Yöneticisi’ arasında göstermiş. Sırada ne var? IŞİD liderine insan hakları ödülü mü?”

Hürriyet’ten 45 gazetecinin tazminatsız atılması operasyonunu yürüten Demirören Medya İnsan Kaynakl.Müd.Elif Karacaoğlu’nu,Fortune Türkiye“En Etkin 50 İnsan Kayn. yöneticisi” arasında göstermiş.Sırada ne var?IŞİD liderine insan hakları ödülü mü? 😂@fortuneturkiye @FortuneMagazine — ipek yezdani (@ipekyezdani) June 3, 2021

Kenan Başaran şöyle yazdı: “Elif Karacaoğlu’nu, benim de dahil olduğum 45 gazeteciyi tek kuruş tazminatını ödemeden işten çıkartmayı başardığı için mi yılın İK yöneticisi seçtiniz ?”