Eti, Pepsi, Red Bull dahil: Gıda devlerine rekabet soruşturması

ABD, dijital hizmetlerden aldıkları vergiler nedeniyle aralarında Türkiye’nin de bulunduğu altı ülkeden ithal edilen 2 milyar dolar tutarındaki ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirdi ancak konu hakkındaki müzakerelere zaman tanımak için ek gümrük vergilerini hemen askıya aldı.