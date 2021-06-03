Eti, Pepsi, Red Bull dahil: Gıda devlerine rekabet soruşturması

Rekabeti sınırlayıcı anlaşma ve eylemlerde bulunup bulunmadıklarını tespit etmek amacıyla ülkenin başlıca gıda üreticileri dahil hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren 13 şirket hakkında soruşturma başlatıldı.
Rekabet Kurumu, bazı şirketler hakkında ‘süpermarket zincirleri arasında geleceğe dönük fiyat, fiyat geçiş tarihi, dönemsel aktivite ve kampanya gibi hassas bilgilerin dolaylı yoldan değişimine aracılık edildiği, söz konusu süpermarket zincirlerinin fiyatlarının ve/veya fiyat geçişlerinin koordinasyonunun sağlandığı’ şüphesiyle yürütülen ön araştırmanın karara bağlandığını duyurdu.
Soruşturma açılan şirketler şöyle:
- Beypazarı Karakoca Doğal Maden Suyu AŞ
- Doğanay Gıda Tarım ve Hayvancılık San Tic. AŞ
- Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama ve Ticaret AŞ
- Eti Gıda San ve Tic AŞ
- Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ
- Glaxosmithkline Tüketici Sağlığı AŞ
- Haribo Şekerleme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
- Horizon Hızlı Tüketim AŞ
- Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ
- Pasifik Tüketim Ürünleri Satış ve Ticaret AŞ
- Pepsi Cola Servis ve Dağıtım Ltd Şti
- Red Bull Gıda Dağıtım ve Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ