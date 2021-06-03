Yıllık enflasyon yüzde 16,59

TÜİK mayıs ayında yıllık enflasyonu yüzde 16,59 olarak açıkladı.

Fotoğraf: Diken

Verilere göre bir aylık değişim yüzde 0,89 olurken, artış geçen aralık ayına göre yüzde 6,39. Son 12 aylık enflasyon ise yüzde 14,13.

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Yıllık en düşük artış yüzde 2,90’la alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 5,75’le giyim ve ayakkabı, yüzde 8,07’yle haberleşme ve yüzde 10,05’le eğlence ve kültür oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,39’la ulaştırma, yüzde 21,79’la ev eşyası ve yüzde 19,30’la sağlık oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç enflasyonda önceki aya göre yüzde 0,98, Aralık 2020’ye göre yüzde 6,48, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,49 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14,35 artış görüldü.