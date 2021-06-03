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Yaramazlara biraz batar!

ABD’den Türkiye’ye ‘dijital vergi’ misillemesi

ABD, dijital hizmetlerden aldıkları vergiler nedeniyle aralarında Türkiye’nin de bulunduğu altı ülkeden ithal edilen 2 milyar dolar tutarındaki ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirdi ancak konu hakkındaki müzakerelere zaman tanımak için ek gümrük vergilerini hemen askıya aldı.

Fotoğraf: Reuters

‘Dijital vergiler’ Google, Facebook ve Twitter gibi şirketlerin yerelde sağladığı hizmetlerden vergi geliri elde etmek için uygulanıyor.

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ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) yürüttüğü soruşturmada Britanya, İtalya, İspanya, Türkiye, Hindistan ve Avusturya’nın uyguladıkları dijital hizmetler vergisinin ABD aleyhine ayrımcılık yaptığını tespit etti.

USTR uluslararası vergilendirme müzakerelerinin bu sorunu çözmede başarısız olması halinde ek gümrük vergileri uygulanacak ürünlerin listesini de yayımladı.

USTR’nin sitesinde yer alan açıklamaya göre ek gümrük vergileri getirilen Türkiye’den ithal ürünler arasında bazı cins halılar, nevresim ve ev tekstili, granit ve taş cinsleri, porselen ve seramik ürünler ve altın ile gümüş takılar yer aldı.

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Açıklama göre Türkiye’den ithal 310 milyon dolar tutarda ürün, yürürlüğe girmesi haline ek gümrük vergisine tabi olacak. Bu tutar Britanya için 887 milyon dolar, İtalya için 386 milyon dolar, İspanya için 323 milyon dolar, Hindistan için 118 milyon dolar ve Avusturya için 65 milyon dolar oldu.

ABD’den Türkiye’ye ‘dijital vergi’ incelemesi

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