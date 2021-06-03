Venezuela’daki Türk işinsanları: Bize maske ya da test kiti ulaşmadı

Venezuela’daki Türk işinsanları ‘kendilerine maske ya da test kiti ulaşmadığını’ belirtti.

Örgütüne yönelik operasyonun ardından YouTube hesabından videolar yayınlamaya başlayan Peker, bir videosunda, Erkam Yıldırım’ın ‘kokainin yeni güzergahını belirlemek için geçen aylarda Venezuela’ya gittiğini’ öne sürmüştü. Binali Yıldırım ise oğlunun bu ülkeye sağlık malzemesi dağıtmak için gittiğini, uyuşturucuyla kendilerinin yan yana getirilemeyeceğini söylemiş, Peker hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Reklam

Gümrük kayıtlarında Yıldırım’ın Venezuela’da bulunduğu 1 Ekim-31 Aralık 2020’de Türkiye’den bu ülkeye maske sevkiyatı yapılmadığı ortaya çıkmış, aynı dönemdeki 1500 adetlik test kiti sevkiyatınınsa, Yıldırım ile bağlantısı bulunmayan iki firma arasındaki ticari faaliyet olduğu belirlenmişti.

‘Gelmedi, almadık, görmedik‘

VOA Türkçe’ye konuşan Türk vatandaşları, ‘kendilerine test kiti veya maske yardımı yapılmadığını; zaten bu ihtiyaçları karşılayabilecek ekonomik koşullara sahip olduklarını’ belirtti.

Yaklaşık 10 yıldır Venezuela’da yaşayan ve deri ihracatı işiyle uğraşan Mehmet Hoşhanlı, şunları söyledi: “Haberlerden duyduğumuza göre Türkiye’den Venezuela’ya maske ve test kiti yardımı gelmiş ve bunlar da Venezuela’da yaşayan Türk işadamlarına ve ihtiyacı olan kişilere dağıtılması için verilmiş. Venezuela’da bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar işadamı var ve biz bu işadamlarıyla sürekli diyalog halindeyiz. Böyle bir test kitinin geldiğinden hiçbirimizin haber yok ve bize böyle bir yardım ulaşmadı.”

Reklam

Venezuela’da büyükelçilik çalışanları dışında toplamda 30 civarında Türk yaşıyor. Hoşhanlı, az sayıdaki topluluk içinde Venezuela’da 10 dolar ödeyerek yapılabilecek hızlı testi ya da 1 doların altında bir fiyata satın alınabilecek maskeyi temin edebilmekte ‘zorluk yaşayan bir kesimin olmadığını’ belirtiyor.

Türk işinsanı, şunları aktardı: “Burada yaşayan Türkler içerisinde böyle bir yardıma ihtiyacı olan kişi olabileceğini sanmıyorum, olsa bile iki üç kişidir ve onları da tanıyorum. Size ne Venezuela’daki işadamlarına ne de buradaki ihtiyaç sahiplerine test kiti ya da maske verilmediğini teyit edebilirim. Biz böyle bir yardım gelmedi, almadık, görmedik.”