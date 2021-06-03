Louis Vuitton, 700 dolarlık puşisiyle ‘kültür yağmacılığı’ suçlamalarının hedefinde

Fransız lüks markası Louis Vuitton 705 dolara (6 bin lira) satışa sunduğu, ‘puşiden ilham aldığı’ şal nedeniyle kültür yağmacılığı yapmakla suçlanıyor.

Fotoğraflar: Louis Vuitton

Kültür yağmacılığı belli bir gruba ait geleneneklerin, sembollerin ya da pratiklerin genelde daha dominat olan grup tarafından uygunsuz şekilde kullanılması anlamına geliyor.

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Puşi Ortadoğu’da kullanılan geleneksel bir başörtüsü. Dünyada Filistin kimliğinin ve direnişinin sembolü olarak biliniyor. Zamanla ‘moda‘ olan puşi artık başka kesimlerce aksesuar olarak kullanılıyor.

Lüks markanın sitesinde ürünün klasik puşiden ilhamla tasarlandığı ve modaevinin imza monogramıyla zenginleştirildiği bilgisi yer alıyor. Yün, pamuk ve ipek karışımı olan ürünün uyumlu ve zamansız bir parça olduğu belirtiliyor.

Sosyal medyada bazı kullanıclar markayı baskılanmış insanlardan kar etmeye çalışmak ve Filistin ulusunun bir sembolü olarak önemini görmezden gelmekle suçladı.

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Bazılarıysa ürün için seçilen mavi ve beyaz renklerin İsrail bayrağı renkleri olduğuna dikkat çekerek, bunun bilinçli bir seçim olup olmadığını sorguladı.

Markadan eleştirilere yönelik bir açıklama gelmezken, ürüne farklı ülkelerin sitelerinden an itibariyle erişilemiyor.