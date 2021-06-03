Enflasyon, ‘faiz kaygısı’nı tetikleyince dolar yine zıpladı

Enflasyon rakamlarında yükseliş beklentinin altında geldi. Ancak rakamlar faiz indirimi kaygılarını tetikleyince kur tarafında hareket yukarı yönlü oldu. Doların küresel piyasalarda güçlenmesiyle de birlikte TL yine en fazla değer kaybeden para birimlerinin başında.

Fotoğraf: Reuters

Güne 8,59’la başlayan dolar/TL, 8,62’nin üstüne çıktı. Benzer grafiklerle harekete eden avro/TL ise 10,52 seviyesinde bulunuyor.

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TL’de hafta başından bu yana kayıp yüzde 1’e yakın. Yılbaşından bu yana ise yüzde 15’in üstünde



Mayıs ayında tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,59 arttı. Piyasanın enflasyon beklentisi yüzde 17,23 seviyesindeydi.

Faiz indirimi kaygısı kuru tetikledi

Salı gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan faizlerin düşürülmesi gerektiği yönündeki düşüncesini yinelemişti. TL bu açıklamanın ardından tarihteki en düşük seviyesine gerilemiş, dolar/TL 8,88’i, avro/TL ise 10,76’yı görmüştü.

Dün yatırımcılar toplantısında konuşan Merkez Bankası Başkanı Şahab Kavcıoğlu ise faiz indirimi için öncelikli enflasyonda kalıcı düşüş ve güçlü göstergeler oluşması gerektiğini söylemişti. Bugün açıklanan enflasyon rakamlarının kapanmanın da etkisiyle beklentinin altında gelmesi ise piyasada yeniden faiz indirimi kaygısını tetikledi. Bu da kur cephesinde yükselişe zemin hazırladı.

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Kritik tarihler

Kur için artık gözler 14 Haziran’da Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme ve 17 Haziran’daki Merkez Bankası’nın PPK toplantısında. Erdoğan’ın ‘faiz indirimi’ mesajının popülist bir söylem mi yoksa gerçekten bir talimat mı olduğu bu toplantıda belli olacak.