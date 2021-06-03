Avukat ‘şöhret peşinde’: Ezgi Mola’ya destek veren 16 isim hakkında suç duyurusu

Tecavüzden yargılanan jandarma uzman çavuş Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan oyuncu Ezgi Mola’ya destek veren ünlüler dahil 16 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Fotoğraf: Instagram

Batman’ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020’de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt’te görevli Orhan’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazmıştı. Orhan hakkında, ‘nitelikli cinsel saldırı‘ suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Orhan’ın tutuksuz olarak yargılanması sürüyor.

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Oyuncu Ezgi Mola, 20 Ağustos 2020’de Twitter üzerinden, “Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin” diye yazmıştı.

Musa Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş suç duyurusu üzerine hazırlanan iddianamede, Mola hakkında ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret‘ ve ‘hakaret‘ suçlarından iki yıl dört aya kadar hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek Mola hakkında dava açılmıştı.

Haberin duyurulması üzerine YalnızDeğilsinEzgiMola etiketi Twitter’da birinci sıraya oturdu; ünlü oyuncuya destek yağdı.

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DHA’nın haberine göre Orhan’ın avukatı Akkuş, sosyal medya üzerinden yazılan mesajların bazılarının ‘hakaret içerdiğini’ öne sürdü.

Bu sebeple Hazal Kaya, Atilla Taş, Barış Atay, Metin Uca, Hasibe Eren, Aslı İnandık, Mahsun Kırmızgül, İlkay Akkaya, Fatma Turgut, Funda Eryiğit, Serkay Tütüncü, Sarp Akkaya, Tan Taşçı, Ayşenil Şamlıoğlu, Rahşan Gülşan ve Selçuk Balcı hakkında suç duyurusu dilekçelerini Ankara başsavcılığına teslim ettiklerini belirten Akkuş, müvekkili hakkında ‘örgütlü linç kampanyası yürütüldüğünü’ öne sürdü.