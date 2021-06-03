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Yerli otomobilde sermaye katlandı: Üç şirket payını artırdı

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ödenmiş sermayesini 150 milyon liradan 996.77 milyon liraya çıkarırken, Kök Ulaşım’ın katılmadığı sermaye artışı sonrası Turkcell, Vestel ve Anadolu Grubu Holding’in her birinin şirketteki payı yüzde 19’dan yüzde 23’e yükseldi.

Fotoğraf: TOGG

Kendi faaliyet alanlarını daraltma kararı alarak sermaye artırımına katılmayan KÖK Ulaşım Taşımacılık’ın TOGG’daki hisseleri ise mevcut ortaklarca satın alınıyor.

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TOGG’un açıklamasına göre, şirketin ödenmiş sermayesinin tamamı daha önce yapılan sermaye avanslarının sermayeye ilave edilmesiyle nakden 846.77 milyon lira artırıldı.

Bu kapsamda TOGG hissedarları Turkcell, Vestel ve Anadolu Grubu, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptıkları açıklamalarda, sermaye artırımına iştirak ettiklerini duyurdu.

Üç hissedar da sermaye artırımı sonrasında KÖK’ün TOGG sermayesinde kalan yüzde 2.9 payının yüzde 0.2’lik kısmını da satın aldıklarını duyurdu.

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Buna göre Turkcell, Vestel ve Anadolu Grubu’nun her birinin TOGG’daki nihai payları yüzde 19’dan yüzde 23’e yükselmiş oldu.

TOGG’un Bursa’nın Gemlik ilçesinde kurulacak otomobil fabrikasında Temmuz 2020’de temel atılmıştı.

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