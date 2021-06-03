TL’ye içli dışlı darbe: ABD’de istihdam verileri açıklandı, dolar 8.70

ABD’de istihdam verilerinin iyi gelmesi ve işsizlik maaşı başvurularındaki düşüş toparlanmanın hızlandığını gösteriyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz indirimi mesajıyla halihazırda darbe yiyen TL, dünyada doların güçlenmesiyle bugün daha da değer kaybetti.

ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta pandemiden beri ilk kez 400 binin altına indi. Mayıs ayında ülkede özel sektör istihdamı da 978 bin arttı. Böylelikle özel sektör istihdamında 10 ayın en hızlı artışı kaydedildi. Ekonomik toparlanmada pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesi ve daha fazla Amerikalının aşılanması etkili. Bu durum dünyada doların daha da güçlenmesini beraberinde getirdi.

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Dolar/TL kuru ABD’den gelen veriler sonrası 8,70’e kadar ulaştı. Bugün TL’de kayıp yüzde 1,4’e yaklaşırken yıl başından beri yüzde 15’i aştı. TL, bugün gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla değer kaybeden para birimi.

Erdoğan’ın mesajıyla fırladı

Erdoğan, önceki gece TRT’de katıldığı programda faiz indirimi mesajı vermiş ve dolar 8,50 bandından bir anda 8,74’e kadar çıkmıştı. Hacmin düşük olduğu Asya borsalarında ise bu rakam 8,88’lere kadar ulaşmıştı. Ertesi gün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, vaktinden önce bir faiz indirimi olmayacağını söylese de piyasada tedirginliğin hala yüksek olduğu gözlemleniyor.