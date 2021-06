İstanbul’a 75 bin elektrikli scooter

İstanbul’da paylaşımlı elektrikli scooter sayısı yaklaşık 30 binden 75 bine çıkarılıyor.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında elektrikli scooterların kullanım, denetim ve yetki esaslarını belirleyen yönerge teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

Buna göre:

15 yaş altındakiler paylaşımlı elektrikli scooter hizmetinden yararlanamayacak

Azami hız 25 kilometre olacak

Birden fazla kişi binemeyecek

Araçlar yalnızca bisiklet ve taşıt yollarında kullanılabilecek, kaldırımda sürülemeyecek; toplu taşıma araçlarına binilemeyecek.

Yolculuk sonunda kullanıcıya, kullanım süresi, kullanım tutarı ve saat ve tarih yazılı fatura kesilecek

Firmalar, paylaşımlı scooter izni için, faaliyet gösterecekleri ilçeleri, scooter sayı ve durak yerlerini belirleyerek UKOME kararı alınmak üzere 15 Haziran ile 15 Temmuz tarihleri arasında İBB’ye başvuruda bulunacak

Firmalar belediyeye işgaliye bedeli ödeyecek

Elektrikli scooterlar yalnızca belediyenin izin verdiği yerlerde park edilebilecek. Firmalar, olumsuz hava koşullarında kullanıcılara bilgilendirme yapacak, gerekirse scooter’ı kullanıma kapatacak.

DHA’nın aktardığına göre Ulaştırmadan Sorumlu İBB Genel sekreter Yardımcısı Orhan Demir şunları söyledi: “Şu an İstanbul’da kaç scooter olduğunu kimse bilmiyor. 30 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Hükümetin çıkardığı yönetmelikte şehirde yaşayan her 200 kişiye bir scooter oranıyla çıkmıştı. Biz de aynı oranı benimsedik. İstanbul’da 75 bin scooter olacak. İşletmek isteyen her bir şirkete bu sayının en fazla beşte biri verilecek. Ama bundan sonra kimlere verildiği, nerden kiralandığı, nereye bırakıldığı, nerelerde kullanıldığı görülebilecek. En önemli kısmı denetleyici kuruluşun da belli olması. O da belli değildi.”