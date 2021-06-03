Bu mehter takımı bambaşka: 30 ileri 10 geri

Gri pasaportla ‘görev’e gönderme kisvesi altında insan kaçakçılığı vakalarına bir yenisi eklendi.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Malatya’nın AKP’li Yeşilyurt belediyesince geçen yıl çevre eğitimi için Almanya’ya gönderilen 45 kişiden 43’ünün dönmediği ortaya çıkmıştı. Ardından peş peşe benzer haberler gelmişti.

Reklam

Bugün de CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Adana’nın Karataş belediyesine ilişkin ön inceleme bulgularını paylaştı.

Twitter hesabından “İnsan kaçakçılığında son perde: MHP’li Adana Karataş Belediyesi ‘olmayan mehteran takımıyla’ insan kaçırmış. Gri pasaportla yurt dışına gönderilen 30 kişiden 20’si geri dönmemiş. Anlaşılan ‘Avrupa’ya vizesiz seyahat’ sözünü sadece kendilerine uygulamışlar“ diye yazan Ağbaba bir de resmi belge paylaştı.

Belediye meclis üyesine hitaben Mülkiye Başmüfettişi H. Nail Atay tarafından gönderilen belgede şu ifadelere yer veriliyor: “Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz tarafından imzalanan 26.09.2019 tarihli teklif yazısı üzerine; belediye bünyesinde mehteran takımı ve dans grubu olmamasına rağmen ‘Belediyemize ait mehteran takımı ve dans grubunun belediyemizi temsil etmek üzere… Festival programına katılması…’ şeklinde Karataş Belediye Meclisi’nce 03.10.2019 tarihli ve 55 sayılı oybirliğiyle karar alındığı, söz konusu toplantıda öneri lehine oy kullandığınız, bu karar üzerine bazı kişilerin yurt dışına gitmesine ilişkin gri hizmet pasaportu düzenleme sürecinin başlatıldığı, Karataş Belediye Başkanlığı’nca Adana Valiliğine yapılan talep sonucunda (30) adet hizmet damgalı pasaport (gri) düzenlendiği, yurt dışına giden (30) kişiden (20)’sinin dönmediği tespit edilmiştir.”

Reklam

İsmi gizlenen belediye meclis üyesinin ifade vermesi talep edildi.