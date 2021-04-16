‘Gidiş o gidiş’ soruşturması: Dört personel uzaklaştırıldı

Malatya’nın AKP’li Yeşilyurt belediyesince 43 kişinin Almanya’ya gönderilmesiyle ilgili soruşturmada dört personel görevden uzaklaştırıldı.

Fotoğraf: Tagesspiegel (Temsili)

Belediyenin CHP’li meclis grup başkan vekili Günnur Tabel, belediyece çevre eğitimi için geçen yıl Almanya’ya gönderilen 45 kişiden 43’ünün Türkiye’ye dönmediğini aktarmıştı.

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Malatya valiliği, İçişleri Bakanlığı’nca görevlendirilen müfettişlerce inceleme başlatıldığını bildirmişti.

Vali yardımcısı ve Nüfus ve Vatandaşlık il müdürü İçişleri Bakanlığı’nca; iki kamu görevlisi de valilikçe görevden uzaklaştırıldı.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi: “Belediye ile bir dernek arasında düzenlenen protokol uyarınca, çevre duyarlılığını geliştirme konulu proje kapsamında, hizmet damgalı pasaport alarak yurt dışına giden bazı kişilerin yurda dönmediğine dair iddialar, Malatya Valiliğince Bakanlığımıza intikal ettirilmiştir. Bakanlığımızın 12 Mart 2021 tarihli onayıyla mülkiye müfettişi görevlendirilerek soruşturma başlatılmıştır.

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Elde edilen bilgi ve bulgularda, Yeşilyurt Belediyesi görevlilerinin iş birliği projeleriyle ilgili meclis kararı alınması, pasaport alacak kişilerin belirlenmesi, pasaport başvurularının alınması ve ilgili makamlara iletilmesi; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün söz konusu belediyenin talebinin alınıp incelenmesi ve Nüfus Müdürlüğüne iletilmesi; Nüfus Müdürlüğü’nün hizmet pasaportlarının hazırlanması; vali yardımcısının ise vali uhdesinde olan onay işlemini kendisinin gerçekleştirmesi sebebiyle sorumluluklarının bulunduğu değerlendirilmiştir.”

Uygulama geçici olarak durduruldu

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 16 Nisan 2021 tarihli yazısıyla ‘tedbirleri artırıcı yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar’ mahalli idarelerce yurt dışına görevlendirilen kamu personeli olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi uygulaması geçici olarak durduruldu.