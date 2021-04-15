CHP’li Ağbaba, Almanya’ya gidip dönmeyen 43 kişinin isimlerini ortaya çıkardı

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya’da AKP’li Yeşilyurt belediyesince çevre eğitimi için Almanya’ya gönderilen fakat geri dönmeyen 43 kişinin isimlerini ortaya çıkardı.

Fotoğraf: Tagesspiegel (Temsili)

Belediyenin CHP’li meclis grup başkan vekili Günnur Tabel, belediyece çevre eğitimi için geçen yıl Almanya’ya gönderilen 45 kişiden 43’ünün Türkiye’ye dönmediğini aktarmıştı.

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Ağbaba, Twitter paylaşımında belediyeden ‘gönderilen kişilerin isimlerinin bilinmediği’ açıklaması geldiğini kaydederek 43 kişinin isimlerini paylaştı ve “Onların merakını gidermek için bu isimleri, doğum tarihleriyle paylaşıyoruz. Hem belediyenin hem valiliğin elinde liste olmasına rağmen günlerdir bu bilgileri saklıyordu” yazdı.

CHP’li vekil şunları kaydetti: “AK Partili belediyeler tarafından gerçekleştirilen organize suçu ortaya çıkarmaya devam ediyoruz. Malatya Yeşilyurt Belediyesi tarafından Almanya’ya gönderilen ve bir daha geri dönmeyen kişilerin isim listesini de ele geçirdik. Skandallarla dolu olayın peşini bırakmayacağız.

Ortada büyük bir skandal var! Üstüne vazife olmayan her konuda açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu konuda neden sessiz kalıyor? AKP’li belediyeler insan kaçakçılığı acentalarına dönüşmüş. Hepsi dut yemiş bülbül gibi susuyor.”

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AKP’li belediyelerde ‘yaşananların belgesi olduğunu’ belirten Ağbaba, “İsimleri, aracı dernek ve firmaları araştırıyoruz” dedi.