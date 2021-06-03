Polis, sağlıkçıların ‘Yaşatırken ölmek istemiyoruz’ demesine bile izin vermedi

Sağlık çalışanlarına yönelik durmak bilmeyen saldırıları gündeme getirmek isteyen Ankara Tabip Odası, polis engeline takıldı. Sağlık çalışanları, ‘Yaşatırken ölmek istemiyoruz’ diye slogan attı.

1️⃣ Ankara sağlık emek ve meslek örgütleri olarak #SağlıktaŞiddetSonaErsin demek için Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde düzenlemek istediğimiz basın açıklaması başlamadan polisin keyfi engellemesiyle karşılaştı! pic.twitter.com/zZB7CcO3An — Ankara Tabip Odası (@ankaratabipoda) June 3, 2021

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesinde basın açıklaması yapmak isteyen Sağlık emekçileri ile polis arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine sağlıkçılar polisi alkışlarla protesto etti.

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2️⃣ #SağlıktaŞiddeteSon diyen sağlık emekçileri polisin engelleme girişimlerine rağmen hastane bahçesinden açıklamanın yapılacağı alana doğru alkışlı protesto eşliğinde yürüdü. pic.twitter.com/hdD1diEqOq — Ankara Tabip Odası (@ankaratabipoda) June 3, 2021

‘Resmi rakamlara göre her gün 50 sağlık çalışanı şiddete uğruyor’

“Yaşamak ve Yaşatmak İstiyoruz” diyen sağlıkçılar sağlıkta şiddetin sona ermesine yönelik taleplerini bir kez daha yineledi:

“Mesleki hayatında belki dönüşü olmayacak yaralar almasına neden oldu. Nasıl bir sağlık düzenidir ki resmi rakamlara göre her gün 50 sağlık çalışanı sözlü ya da fiziksel şiddete maruz kalıyor. Gastaneler artık şifa merkezi olmakla değil, şiddet ortamı ile anılıyor.

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis kapısındaki barikat ile kapatma olayını hepimiz çok yakından hatırlıyoruz. Olanları bitenleri akılla vicdanla insanlıkla izah edebilmenin olanağı kalmadı.

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Başta TBMM Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddeti Araştırma Raporu ve sağlık ve meslek örgütlerinin raporları olmak üzere konuyu irdeleyen çözüm önerileri geliştiren onca rapor olmasına rağmen ne yazık ki gelinen noktada samimi adımların atılmadığını şiddetin hız kesmediğini görüyoruz.

Sağlıkta şiddet yasası maalesef etkin bir şekilde uygulanmıyor. Ülkemizdeki şiddet iklimi ve cezasızlığın tüm şiddet vakalarında ana fail olduğunu biliyoruz.”

Son olarak Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ortopedi hekimi olarak çalışan Dr. Ertan İskender, bir hastası tarafından elinden ve sırtından bıçaklanmıştı. Acilen ameliyata alınan Dr. İskender’in operasyonu başarılı geçse de ellerini tam olarak kullanıp kullanamayacağı henüz bilinmiyor.