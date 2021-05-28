Ankara’da bıçaklanan doktorun hayati tehlikesi var

Ankara’da bir hasta tarafından bıçaklanan doktorun hayati tehlikesi sürüyor. Elindeki kesik nedeniyle mesleğini yapamama riski var.

Fotoğraf: DHA

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli ortopedi asistanı doktor Ertan İskender, dün akşam poliklinikte hastası Bayram N. tarafından elinden ve sırtından bıçaklanmıştı. Doktor tedaviye, saldırgan ise gözaltına alınmıştı.

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Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, bugün hastaneye giderek doktoru ziyaret etti, durumu hakkında bilgi aldı.

Hayati tehlikesi var

Hastane önünde gazetecilere konuşan il müdürü, doktorun sırtında ve sağ elindeki iki parmağında ciddi yaralanma bulunduğunu, parmakların birinde ise tam kesi olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Mehmet Gülüm, parmağın dört buçuk saat süren başarılı ameliyatla yerine dikildiğini belirterek, yaralı doktoru ve ameliyatı yapan doktorları ziyaret ettiğini, 10 günlük kritik bir süreç bulunduğunu kaydetti.

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İl müdürü, “Sağ sırtındaki yaralanmasından dolayı hayati tehlikesi devam ediyor” dedi.

İntihardan vazgeçirmiş

Profesör, yaşanan saldırının sağlık çalışanlarının moralini etkilediğini belirterek, yaralanan doktorun, daha önce saldırganın intihar teşebbüsünü engellediğini de sözlerine ekledi.

Ameliyat olmuş

Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Rahmi Kılıç, saldırganın kronik hasta olduğunu, daha önce hastanede ayağına ampütasyon ameliyatı yapıldığını, ameliyat yerine bağlı olarak şikayeti bulunduğu için yeniden hastaneye başvurduğunu kaydetti.

Mesleği riske girdi!

Başhekim, olayı şöyle anlattı: “Doktor arkadaşlar da hiçbir sıkıntısının olmadığını, daha sonra fizik tedavi alacağını söylüyor. Bıçakladığı doktor arkadaşımız, bu hastanın intihar teşebbüsünü engelleyen doktorlardandı. Ona rağmen bu saldırıyı yaptı. Psikolojik rahatsızlık tedavisi oluyordu, poliklinikte de kontrolleri devam eden biriydi. Doktorumuzun bıçaklanması, ileride mesleğini yapmasına da engelleyecek bir durum. Üç senelik bir asistan arkadaşımızdı, yeterli eğitimi almış, ortopedi uzmanı olmaya namzet bir arkadaştı.”

Prof. Dr. Rahmi Kılıç, hastanın öğlen hastaneye gittiğini, saldırı için akşamı beklediğini belirterek, saldırının tasarlandığını öne sürdü.

Başhekim, şunları kaydetti: “(Sağlık Bakanı Fahrettin Koca) Bakanımız dün ilgilendi. Üç defa aradı. Doktor arkadaşlarımızla görüştü. Parmaklar bir ortopedist için çok önemli. Bunları kullanamayacak. Ameliyat yapmasını engelleyecek bir olay.”