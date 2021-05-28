Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ankara’da bıçaklanan doktorun hayati tehlikesi var

Ankara’da bir hasta tarafından bıçaklanan doktorun hayati tehlikesi sürüyor. Elindeki kesik nedeniyle mesleğini yapamama riski var.

Fotoğraf: DHA

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli ortopedi asistanı doktor Ertan İskender, dün akşam poliklinikte hastası Bayram N. tarafından elinden ve sırtından bıçaklanmıştı. Doktor tedaviye, saldırgan ise gözaltına alınmıştı.

Reklam

Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, bugün hastaneye giderek doktoru ziyaret etti, durumu hakkında bilgi aldı.

Hayati tehlikesi var

Hastane önünde gazetecilere konuşan il müdürü, doktorun sırtında ve sağ elindeki iki parmağında ciddi yaralanma bulunduğunu, parmakların birinde ise tam kesi olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Mehmet Gülüm, parmağın dört buçuk saat süren başarılı ameliyatla yerine dikildiğini belirterek, yaralı doktoru ve ameliyatı yapan doktorları ziyaret ettiğini, 10 günlük kritik bir süreç bulunduğunu kaydetti.

Reklam

İl müdürü, “Sağ sırtındaki yaralanmasından dolayı hayati tehlikesi devam ediyor” dedi.

İntihardan vazgeçirmiş

Profesör, yaşanan saldırının sağlık çalışanlarının moralini etkilediğini belirterek, yaralanan doktorun, daha önce saldırganın intihar teşebbüsünü engellediğini de sözlerine ekledi.

Ameliyat olmuş

Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Rahmi Kılıç, saldırganın kronik hasta olduğunu, daha önce hastanede ayağına ampütasyon ameliyatı yapıldığını, ameliyat yerine bağlı olarak şikayeti bulunduğu için yeniden hastaneye başvurduğunu kaydetti.

Mesleği riske girdi!

Başhekim, olayı şöyle anlattı: “Doktor arkadaşlar da hiçbir sıkıntısının olmadığını, daha sonra fizik tedavi alacağını söylüyor. Bıçakladığı doktor arkadaşımız, bu hastanın intihar teşebbüsünü engelleyen doktorlardandı. Ona rağmen bu saldırıyı yaptı. Psikolojik rahatsızlık tedavisi oluyordu, poliklinikte de kontrolleri devam eden biriydi. Doktorumuzun bıçaklanması, ileride mesleğini yapmasına da engelleyecek bir durum. Üç senelik bir asistan arkadaşımızdı, yeterli eğitimi almış, ortopedi uzmanı olmaya namzet bir arkadaştı.”

Prof. Dr. Rahmi Kılıç, hastanın öğlen hastaneye gittiğini, saldırı için akşamı beklediğini belirterek, saldırının tasarlandığını öne sürdü.

Başhekim, şunları kaydetti: “(Sağlık Bakanı Fahrettin Koca) Bakanımız dün ilgilendi. Üç defa aradı. Doktor arkadaşlarımızla görüştü. Parmaklar bir ortopedist için çok önemli. Bunları kullanamayacak. Ameliyat yapmasını engelleyecek bir olay.”

Ankara’da hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan doktor yaralandı

SON HABERLER

Bir koleksiyonun anatomisi

Ne mutlu ki biz de MSA Müzesi’ni dünyadan MoMA The Museum of Modern Art, Uffizi Gallery, Rijksmuseum ,The Victoria and Albert Museum, Türkiye’den ise Sakıp Sabancı Müzesi, Pera Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi ve İstanbul Modern Sanat Müzesi gibi seçkin müzelerin arasında tüm dünyaya gösterebileceğiz.Gururla yazıyorum ki, müzemizi bu hafta Google Arts&Culture’a da açtık.
Tüm eserleri değil, sadece özel seçilmiş ve çok çok çok çalışılmış bir kürasyonu dünyanın incelemesine sunduk.
Ne mutlu ki biz de MSA Müzesini bu seçkin müzelerin arasında tüm dünyaya gösterebileceğiz.
İlerleyen zaman içinde sadece objelerle ve kitaplarla da kalmayıp, Türk Mutfağı ve Türk Kahvesi’ni de tanıtmak istiyoruz bu platformdan. Kendi tat ve değerlerimizi tanıtmak için daha güzel bir platform hayal edemiyoruz.