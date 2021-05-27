Ankara’da hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan doktor yaralandı

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli bir doktor poliklinikte hastası Bayram N. tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Olay, akşam saatlerinde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin poliklinik bölümünde meydana geldi. Asistan doktor, poliklinikte hasta muayene ettiği sırada hastaneye gelerek ‘taşkınlık yapan’ hastası Bayram N.’yi uyardı. Bayram N., üzerindeki bıçağı çıkararak doktoru elinden ve belinden bıçakladı. Yaralanan asistan doktor, hastanenin acil servisine götürülerek tedaviye alındı; hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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DHA’nın aktardığına göre bıçaklı saldırgan Bayram N. hastanenin güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilip çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Bayram N.’nin, bir kaç haftadır herhangi bir rahatsızlığı olmamasına rağmen hastaneye geldiği belirtildi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Bayram N.’nin, bugün de aynı şekilde hastanede bağırdığını, doktorun uyarması üzerine de bıçakla saldırdığı öğrenildi.

Ankara Diş Hekimleri Odası’nın açıklamasında, “Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ortopedi asistanı Dr. Ertan İskender, poliklinik yaptığı sırada bir hasta tarafından elinden ve belinden bıçaklandı. Hastaneyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik” denildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.