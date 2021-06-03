UEFA Süper Kupa İstanbul’da değil Belfast’ta oynanacak

Konut fiyatları 2008 küresel krizinde olduğu gibi yeniden fazla ısınmaya başladı. Dünyada fiyatlar mart itibariyle 12 aylık sürede ortalama yüzde 7,3 yükseldi. Küresel fiyatlardaki bu artış 2006’nın son çeyreğinden bu yana en yüksek seviye. Türkiye ise konut fiyatlarının en çok arttığı ülke.