UEFA Süper Kupa İstanbul’da değil Belfast’ta oynanacak

Avrupa futbolunun patronu UEFA, Süper Kupa’nın, İstanbul’da değil, 2019’da karar verildiği gibi 11 Ağustos’ta, Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’ta oynanacağını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 30 Mayıs’ta Goal Türkiye’ye verdiği röportajda, “Bu sene UEFA Süper Kupası’na ve Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’te Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacağız” demişti. Avrupa basınında maçın Belfast’tan İstanbul’a alındığı ya da alınabileceği yönünde haberler çıkmıştı.
BBC’nin haberinde UEFA’nın, pandemi nedeniyle Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul’dan alınıp Portekiz’de oynatılmasına karar vermesinden sonra Türkiye’ye jest yapmayı düşündüğü ancak sonra vazgeçtiği belirtildi. İstanbul’da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali, vakaların artması nedeniyle 29 Mayıs’ta Portekiz’in Porto kentinde oynanmıştı.
Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu Başkanı Patrick Nelson, “UEFA Süper Kupa’nın planlandığı gibi Belfast’ta, Windsor Park’ta oynanacağına çok sevindik” dedi.
Süper Kupa maçı Şampiyonlar Ligi şampiyonu, İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu, İspanyol La Liga ekiplerinden Villarreal arasında oynanacak.
Seyircilerle ve bilet satışlıyla ilgili ayrıntılar birkaç gün içinde netleşecek.