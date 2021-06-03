Budweiser duyurdu: Aşıda hedefe ulaşılırsa herkese bizden bira

ABD aşı konusunda tereddüt yaşayanları ikna etmek için dev teşvik kampanyası düzenliyor. Beyaz Saray ile Budweiser biralarının üreticisi Anheuser-Busch şirketi arasındaki işbirliği tüm vatandaşlara bira ısmarlamayı taahhüt ediyor.

Fotoğraf: Reuters

Elbette bedava bira ABD’de yasal sınır olan 21 yaş ve üstündekiler için geçerli.

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Ancak ‘Aşı ol biranı kap’ kampanyasının bir şartı var: Yaklaşık 333 milyon nüfuslu ülkede 4 Temmuz Bağımsızlık Günü’ne kadar yetişkinlerin yüzde 70’inin en az bir doz aşısını olması gerekiyor.

Bira teşviği ABD’nin aşı uygulamasında hız kazanmak ve vatandaşlarını ikna etmek için başlattığı ‘Harekete geçme ayı‘ kampanyasının bir parçası.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre ülkede yetiştin nüfusun yüzde 62,8’i aşının en az bir dozunu oldu. 133,5 milyon kişi de her iki dozunu yaptırdı.