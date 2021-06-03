Sokak ortasında eski eşini döven adama 10 yıl hapis

Samsun’un Canik ilçesinde beş yaşındaki kızının önünde eski eşini döven İbrahim Zarap’a 10 yıl hapis cezası verildi.

27 yaşındaki İbrahim Zarap, üç yıl önce boşandığı 24 yaşındaki eşi Emriye Metoğlu’nu 6 Mart’ta sokak ortasında çocuğunun yanında dövmüş, ardından tutuklanmıştı. Zarap’a ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından 18 yıla kadar hapsi istenmişti.

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AA’nın haberine göre Samsun 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün karar duruşması görüldü. Duruşmaya Metoğlu ve ailesi ile avukatlar katıldı. Tutuklu Zarap da cezaevinden salona bağlandı.

Mahkeme, Zarap’a ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ten 10 yıl, ‘mala zarar verme’ suçundan da dört ay olmak üzere 10 yıl dört ay hapis cezası verdi.