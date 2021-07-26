Akşam Postası / 26 Temmuz 2021

Bilim kurulu üyesi uyardı: Sonbahar zor geçecek

Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Covid-19 salgınında sonbahara işaret ederek, “Şu anki veriler sonbahar ayının biraz zor geçeceğini söylüyor. Çünkü vakalarımız hızla yukarıya doğru tırmanmaya başladı” dedi.

AKP’den sosyal medya önerisi: ‘Dezenformasyon’ yapana hapis cezası

AKP’nin sonbaharda Meclis’e getirmek istediği sosyal medya düzenlemesiyle ilgili konuşan Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, “Sosyal medyada dezenformasyon yapanlara bir yıldan beş yıla kadar hapis ve sosyal medyayı bir süre kullanamama gibi cezalar getirilmeli” dedi.

Avusturya başbakanı böyle buyurdu: Afgan sığınmacılar için Türkiye daha doğru bir yer

Fotoğraf: Reuters

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Afgan sığınmacılar açısından Almanya, Avusturya ya da İsveç’tense Türkiye’nin sığınmak için daha doğru yer olduğunu öne sürdü.

Yasak iki ay dayanabilmişti: 81 ile ‘plastik atık ithalatı’ genelgesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, 81 ile gönderilen ‘atık ithalatı işlemleri’ konulu genelgeyle plastik atık ithalatı yapacak tesislerin teknik şartlarına yeni düzenlemeler getirildi.

Öğrencilerin yüzde 93’ü tercih ettiği okullardan birine yerleşti

Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlendiği Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

Moody’s uyardı: Türkiye ‘varlık riski’ en yüksek ülkelerden

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu üç ülke için varlık riski uyarısı yaptı.

Marmara’da ne müsilaj bitti ne de plastik atıklar

Görsel: Diken

Marmara Denizi’nde müsilaj hem derinlerde hem de yüzeye yakın bölgelerde etkisini hala sürdürüyor. Bunun yanısıra derinlerde plastik atıklara da rastlanıyor. Çanakkale Boğazı’nda 17 metre derinlikte müsilaj olduğunu gözler önüne seren gazeteci Berfin Adıcan, “Bizim dalış yaptığımız yerde bir poşet ve müsilajdan başka hiçbir şey kalmamış” dedi.

Cumhurbaşkanlığı yanıtlayamadı: TRT binaları otel mi oluyor?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin TRT’nin ‘depreme karşı güçlendirme’ gerekçesiyle boşaltılan İstanbul’un Harbiye ve Ulus semtlerindeki binaları ile ilgili “TRT, binalara tekrar dönecek mi” sorusu yanıtsız kaldı. İlgezdi, binaların ‘cumhurbaşkanlığına tahsis edileceğini ya da otel olması için özelleştirileceğini’ öne sürdü.

Boğaziçili akademisyenler, Can Candan’ın fotoğrafını ‘kayyımlık’ binasına yapıştırdı

Fotoğraf: Aslı Kalaycıoğlu/Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri

Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘kayyım’ protestoları devam ediyor. Eylemlerin 30’uncu haftasında akademisyenler 134’üncü kez rektörlük binasına arkalarını dönüp “Can Candan yalnız değildir” dedi.

Düzce, Rize ve Artvin’in selden etkilenen ilçe ve köyleri afet bölgesi ilan edilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Düzce, Rize ve Artvin’in selden etkilenen ilçe ve köylerinin afet bölgesi ilan edileceğini açıkladı.

Tatil dönüşü dolar, avro ve altında yön yukarı

Kurban Bayramı tatili nedeniyle geçen haftayı kapalı geçiren yurt içi piyasalar yeniden işleme açıldı. Açılışla birlikte dolar, avro ve altın yukarı yönlü hareketlendi.

Araştırma: Online iletişim 60 yaş üstüne yaramadı; yalnız kalsalar daha iyiydi

Pandemi şartlarında bir tür zorunluluk haline gelen online görüşmelerin 60 yaş üstü için hiç iletişime geçmemekten daha kötü olduğu kimsenin aklına gelmezdi. Ancak yeni bir araştırma bu yaş grubunun ekran üzerinden iletişim nedeniyle daha yalnız ve depresif hissettiğini ortaya koydu.

Marmara, Ege ve Akdeniz için sıcak çarpması uyarısı

Meteoroloji, 27- 31 Temmuz arasında Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında daha da artacak sıcaklıklara karşı vatandaşları uyardı.

‘Duygular’ anketi: Hiç olmadığı kadar stresli ve öfkeliyiz

Gallup’un düzenlediği ‘duygular’ anketi, dünyanın artık rekor düzeyde stresli, öfkeli, üzgün ve endişeli bir ruh haline girdiğini ortaya çıkardı. Covid-19’un yanında en büyük sebepler eşitsizlik ve yolsuzluklar olarak sıralandı.

Çocuk kararı verirken iklim krizine etkisini hesaba katmalı mıyız?

Çocuk sahibi olmaya karar verirken mali durum, kariyer planı, nasıl bir partnerle birlikte olduğunuz gibi faktörler hesaba katılıyor. Peki iklim krizi bunlardan biri olmalı mı?

Yasaklarla boğuşan Binance ABD’de halka arz edilebilir

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance’in ‘CZ’ olarak bilinen ​CEO’su Changpeng Zhao, şirketin ABD’deki ortağı Binance US’in halka açılabileceğini söyledi.

Memur-Sen zam talebini açıkladı

Memur-Sen, 6’ncı dönem toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında 600 TL seyyanen zam talep etti. Sendikanın 2022 zam talebi yüzde 21 olurken, 2023 için ise yüzde 17.

Tunus cumhurbaşkanı, başbakanı azledip meclisi askıya aldı

Fotoğraf: AA

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Hişam el-Meşişi’yi görevden alıp meclisin yetkilerini 30 gün boyunca dondurduğunu açıkladı. Ayrıca milletvekillerinin dokunulmazlıklarını da askıya aldı.

İsrail, 2050’ye kadar emisyonları yüzde 85 azaltacak

İsrail, karbon emisyonlarını bu yüzyılın ortasına kadar 2015 yılına kıyasla yüzde 85 azaltacağını açıkladı.

Çin temel konularda özel dersi yasakladı

Çin, aileler üzerindeki finansal baskıları azaltmak için temel ders konularına dair özel ders verilmesini yasaklayarak oldukça büyük olan ülkedeki özel eğitim sektöründe şok etkisi yarattı.

Barcelona: Neymar’la meselemizi dostane şekilde çözdük

Fotoğraf: Reuters

İspanya’da La Liga’da mücadele eden Barcelona, Fransız ekibi Paris Saint-Germain’e (PSG) transferi nedeniyle ihtilaf yaşadığı eski futbolcusu Neymar ile aralarındaki adli prosedürlerin çözüldüğünü açıkladı.