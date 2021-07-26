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Yaramazlara biraz batar!

İsrail, 2050’ye kadar emisyonları yüzde 85 azaltacak

İsrail, karbon emisyonlarını bu yüzyılın ortasına kadar 2015 yılına kıyasla yüzde 85 azaltacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bu hedefin, ülkenin adım adım düşük karbonlu ekonomiye geçmesini sağlayacağını söyledi.


2050 için belirlenen hedefe ulaşmak için öncelikli olarak ulaşım, elektrik sektörü ve belediyelerin topladığı çöpten kaynaklanan emisyonları azaltmaya odaklanılacağı belirtildi. Bunu yeterli bulmayanlar ise köklü bir değişim için daha fazla ekonomik teşvik ve yenilenebilir enerji konusunun daha ciddiye alınması gerektiğini savunuyor.

Ancak Bennett, İsrail’in yeni belirlenen hedef sayesinde ‘temiz, etkin ve rekabetçi’ bir ekonomiyle iklim değişikliğine karşı mücadelenin liderlerinden olacağının altını çizdi.

Dünya, Sanayi Devrimi’nden beri 1,2 derece ısındı. Hükümetler emisyonları azaltmak için somut ve kalıcı adım atmadığı takdirde ısınmaya devam edecek. Küresel ısınmanın yerküre ve insanlık için doğuracağı olumsuz sonuçlara engel olmak amacıyla Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında 2016’da yürürlüğe giren Paris Anlaşması’nı imzalayan İsrail başlangıçta 2030’da emisyonları yüzde 27 azaltacağını açıklamıştı. Paris Anlaşması, endüstriyelleşme öncesi döneme kıyasla küresel sıcaklık artışının 2 derecenin altında tutulmasını hedefliyor.

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