Yenilenebilir enerjide 22 yılın rekoru

Küresel yenilenebilir enerji endüstrisinde geçen yıl 1999’dan beri en hızlı büyüme kaydedildi.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) verilerine göre enerji kullanımında pandemi kaynaklı düşüşe rağmen Çin, Avrupa ve ABD’deki güneş ve rüzgar enerjisi projeleriyle kapasite yüzde 45 arttı. Bu artış gelecekteki büyüme için standardı belirleyebilir.

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Hükümet ve şirketlerin temiz enerji iştahındaki artış sayesinde geçen yıl rüzgar enerjisi kapasitesi ikiye katlanırken güneş enerjisisi kapasitesi de yüzde 50’ye yakın arttı.

Fotoğraf: Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü (Temsili)

Beklenenin üzerindeki bu artışla artışla birlikte IEA önümüzdeki yıllar için yenilenebilir enerji tahminini gözden geçirerek yüzde 25 oranında artırdı.

IEA Direktörü Fatih Birol hükümetlerin güneş ve rüzgar enerjilerinin yanısıra hidroelektrik ve biyoenerji gibi diğer kilit yenilenebilir teknolojilere yatırımı teşvik eden politikalar uygulayarak bu umut vadeden ivme üzerine daha fazla başarı eklemesi gerektiğini ifade etti.

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Birol dünyanın net sıfır emisyon hedefine ulaşmada bir şansı olması için temiz enerjide muazzam bir artışın şart olduğunu vurguladı.

‘Net sıfır emisyon’, Paris Anlaşması kapsamında kabul edilen maksimum 1,5 °C’lik küresel ısınma hedefini yakalayabilmek için ülkelerin ulaşması gereken sera gazı emisyon düzeyi demek.