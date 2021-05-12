Almanya net sıfır emisyonu hedefini öne çekti

Almanya, net sıfır emisyona ulaşma tarihini beş yıl öne alıp 2045’e çeken iklim yasasındaki değişikliği onayladı.

‘Net sıfır emisyon’, Paris Anlaşması kapsamında kabul edilen maksimum 1,5 °C’lik küresel ısınma hedefini yakalayabilmek için ülkelerin ulaşması gereken sera gazı emisyon düzeyi demek.

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Almanya Çevre Bakanlığı’nın açıklamasında, daha önce 2030’a kadar 1990 yılındaki seviyenin yüzde 55’i olarak açıklanan emisyonu azaltma hedefinin yüzde 65’e çıkarılmasını öngören iklim yasası değişikliğine hükümetin onay verdiği belirtildi.

Değişikliğin, net sıfır emisyona ulaşma tarihini beş yıl öne çekerek 2045’e düşürdüğü de kaydedildi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın aktardığına göre Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze, ‘söz konusu yasanın, ekonomik büyümeyi durdurmadan gelecek kuşaklara ‘yaşanacak bir dünya’ sağlayacağını’ belirterek, “Bu yasayla nesiller arasında daha fazla eşitlik sağlayacak, geleceğe yönelik planlamada daha fazla güvenlik sunacak ve ekonomiyi durdurmadan dönüştürerek modernize eden cüretkar bir iklim koruma planı elde ediyoruz” dedi.

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Öte yandan, Almanya’nın emisyonu azaltmada yeni hedefleri arasında, yenilenebilir enerjinin genişletilmesi ve emisyon fiyatlarının planlanandan daha hızlı yükseltilmesi de yer alıyor.