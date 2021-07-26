Öğrencilerin yüzde 93’ü tercih ettiği okullardan birine yerleşti

Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlendiği Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçları “http://www.meb.gov.tr” adresinden öğrencilerin erişimine açıldı.

LGS’ye bu sene 1 milyon 38 bin 492 kişi girmişti. Sınavda 36 ilden 97 kişi 500 puan (tam puan) aldı. En yüksek başarı Türkçede olurken en düşük başarı matematikteydi.

Birinci yerleştirme sonunda, öğrencilerin yüzde 93’ü tercihleri arasındaki okullardan birine yerleşti. Sınavlı okulların yüzde 95’i doldu.

Sınavsız yerleştirmede ise öğrencilerin yüzde 92’si ilk üç tercihinden birisine yerleşti.

Anadolu imam hatip ve mesleki eğitim

Geçen yıl ilk üç tercihi arasında Anadolu imam hatip lisesine yer veren öğrencilerden yüzde 87’si bu okullardan birine kayıt hakkı kazanırken bu yıl oran yüzde 88’e yükseldi.

Anadolu imam hatip lisesine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerden yüzde 56’sının bu okul türüne ilk tercihinde yer verdiği belirlendi.

2019’da mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 79’u, geçen yıl ise yüzde 82’si ilk üç tercihlerinde bu okul türüne yer vermişti, bu yıl oran yüzde 83’e çıktı.

Süreç sonunda herkes yerleştirilecek

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştikleri okulları değiştirmek isteyen öğrencilerin önlerindeki yeni seçenekleri içeren takvimin işlemeye devam ettiğini ifade eden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, şu bilgileri verdi: “Bu kapsamda 26-30 Temmuz’da yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos’ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos’ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları 9 Ağustos’ta açıklanacak. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanmış olacak. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021 tarihinde yerleştirme süreci tamamlanacak.”