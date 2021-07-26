Avusturya başbakanı böyle buyurdu: Afgan sığınmacılar için Türkiye daha doğru bir yer

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Afgan sığınmacılar açısından Almanya, Avusturya ya da İsveç’tense Türkiye’nin sığınmak için daha doğru yer olduğunu öne sürdü.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz. Fotoğraf: Reuters

Reuters haber ajansı, geçen hafta AB’nin göç akınını sınırlandırabilmek üzere Afganistan ve Afganistan’a komşu ülkeler için yeni bir mali yardım paketi planladığını bildirmişti. Ajansa konuşan ve isimleri açıklanmayan iki AB yetkilisi ve konuya yakın bir diplomat, henüz hazırlık aşamasındaki planın Afganistan, Pakistan ve bölge ülkelerine mali yardımların artırılmasını içerdiğini kaydetmişti.

AB yetkilileri, 2016’daki mülteci mutabakatıyla Suriyeli sığınmacıları barındıran Türkiye’nin Afgan sığınmacıların barındırılmasında da rol oynayabileceği üzerinde durulduğunu belirtmişti. AB kaynakları, Türkiye’ye Suriyeli mülteciler için 2024 yılına kadar ödenmek üzere ayrılan ek 3,5 milyar avro kaynaktan ayrı yeni bir mali yardımın gündemde olduğunu da ifade etmişti.

Kurz: Afgan sığınmacılar için Türkiye gibi ülkeler daha doğru yer

Konuyla ilgili Bild gazetesine bir mülakat veren Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz “Eğer insanlar kaçmak zorundalarsa, herkesin Avusturya, Almanya ya da İsveç’e gelmesindense, Türkiye gibi komşu ülkeleri ya da Afganistan’ın güvenli bölgelerini kesinlikle daha doğru yer olarak görüyorum” dedi.

‘AB üyesi olmayan ülkelere iade’

DW Türkçe’nin haberine göre Avusturya başbakanı sığınmacıları geldikleri ülkelere geri gönderme imkanı bulunmuyorsa AB üyesi olmayan ülkelere iade etme imkanının yaratılması gerektiğini söyledi.

“Oradaki insanlar için durum dramatik; bu göç akımlarına yol açacak” diyen Kurz, Afganistan’daki sorunların Almanya ve Avusturya’nın 2015’te olduğu gibi kitlesel olarak mülteci kabul etmesiyle çözülemeyeceğini belirtti.

‘Şiddet suçları arttı’

Kurz kendi hükümetinin iltica başvurusu reddedilen sığınmacıları Afganistan’a sınırdışı etme tutumunu ise sürdüreceğini ve Taliban’ın kontrolü altındaki bölgeleri genişletmesinin de buna engel olmayacağını söyledi.

Afganistan’dan gelen sığınmacıların sayısının artmasıyla şiddet suçlarının da artmasından endişe ettiğini söyleyen Kurz “Suç istatistiklerine bakmanız gerek. Burada vahşet olarak yaşananların çoğu geçmişte yoktu. Belli gruplarda sayılar son derece açık, kadınlara yönelik cinsel şiddetin sıklaşması mesela” dedi.

‘Bu hasta ideolojiyi ithal etmek istemiyorum’

Tüm sığınmacıların aynı kefeye konulamayacağını da söyleyen Kurz, göç yoluyla Avrupa’da İslamcılığın artmasından da endişeli: “Bu hasta ideolojiyi Avrupa’ya ithal etmek istemiyorum.”